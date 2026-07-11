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Desechan juicio político contra excolaboradores de Xavier Nava

Por inexistencia de causales, el Congreso dio cumplimiento al fallo de la SCJN

Por Martín Rodríguez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Desechan juicio político contra excolaboradores de Xavier Nava
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      El Congreso del Estado de San Luis Potosí dio cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó la inexistencia de las causales de juicio político en contra de un síndico y todos los regidores del periodo de Xavier Nava Palacios como alcalde de la capital.

      Suprema Corte ordena cumplimiento de sentencia en juicio político

      En principio, diputados locales se negaban a cumplir la sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, pero un ultimátum de la Suprema Corte de Justicia los llamó de regreso a sesión plenaria para acatar la sentencia.

      Detalles del juicio político y resolución del Congreso

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      El juicio político se encontraba abierto desde el año 2021 y versaba en contra de los regidores Verónica Campillo Salazar, Juan Antonio Salas Herrera, Frida Fernanda Rosas Zárate, Juan Daniel González Ayala, Alfredo Lujambio Cataño, Lidia Karina Zavala Rodríguez, Ángel Manuel Reyna Sánchez y Alma Mireya Cerino Zapata, además de los síndicos Alicia Nayeli Vázquez Martínez y Víctor Ángel Saldaña.

      La notificación a los regidores declara por votación del pleno del Congreso la improcedencia de la denuncia de juicio político en contra de los regidores citados e instaurado por la legislatura anterior, según el oficio que les envió la segunda secretaria de la Comisión Jurisdiccional de la actual legislatura, Jacqueline Jáuregui Mendoza.

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