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Pronostican llamado a funcionarios en caso Rich

Inicia el juicio oral en donde las partes pedirán comparecencia de servidores públicos municipales y estatales cuando ocurrió el hecho

Por Martín Rodríguez

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Pronostican llamado a funcionarios en caso Rich
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      Tras la depuración de pruebas, este viernes concluyó la etapa intermedia del juicio oral contra tres personas imputadas del accidente del 7 de junio de 2024, que causó la muerte de dos jóvenes y heridas a otros diez en el bar Rich, ubicada en la plaza Alttus.

      Audiencia intermedia y juicios de amparo pendientes

      Para la etapa del juicio, se prevé la comparecencia de funcionarios municipales y del gobierno estatal.

      En la audiencia desarrollada ayer en el Centro de Justicia de La Pila y que se prolongó por horas, quedó pendiente la resolución de los juicios de amparo promovidos por la defensa de los imputados.

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      Además, la apertura del juicio oral en contra de los tres detenidos, compromete la participación de funcionarios estatales y municipales de la capital, que desempeñaban los cargos en la fecha del incidente que ocurrió mientras los jóvenes afectados esperaban ingresar a un evento en el Rich, donde se presentaría un youtuber.

      Valoración de evidencias y participación de funcionarios públicos

      Luego de la integración del tribunal de juicio oral, las partes solicitarán la valoración de evidencias que en la audiencia intermedia, convinieron en establecer en la lista de acuerdos probatorios la presentación de testigos de cargo o descargo, que desempeñaban cargos públicos.

      De estos últimos, la autoridad judicial revisará el grado de implicación y la presunta responsabilidad que pudiera surgir.

      De manera adicional, falta depurar un par de juicios de amparo formulados ante el Juzgado Primero de Distrito que impugnan la vinculación a proceso.

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