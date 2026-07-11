Cornada en rostro a participante durante encierro en Pamplona

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PAMPLONA, España (AP) — Una participante fue corneada en la cara y muchos más tuvieron la suerte de no sufrir heridas graves el sábado durante un caótico encierro del festival de San Fermín en España.

Cornada a participante en encierro de San Fermín

Los seis toros y los cabestros que los acompañaban arremetieron entre una multitud de aficionados a la adrenalina que abarrotaba el estrecho recorrido por las calles de Pamplona. Los enormes animales derribaron a los corredores sobre los adoquines, y los tropiezos provocaron varios amontonamientos durante la carrera de dos minutos y medio desde los corrales hasta la plaza de toros, donde los toreros matarán a los animales más tarde en el día.

Una participante recibió una cornada en el rostro, y otras 12 personas requirieron atención médica por diversos golpes, según el Hospital de la Universidad de Navarra.

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Detalles confirmados sobre el incidente en Pamplona

Un toro negro se separó del grupo al principio de la carrera de 875 metros (957 yardas) y embistió a un grupo de personas, golpeando de lleno con un cuerno a una mujer en el costado del rostro. No estaba claro si ese fue el momento de la cornada.

Muchos participantes parecían completamente ajenos a la presencia de los toros que les pisaban los talones y que, en lugar de intentar cornearlos, simplemente los empujaban para apartarlos.

El del sábado fue el quinto encierro matutino del festival de ocho días en el norte de España.

El festival de este año se lleva a cabo 100 años después de la publicación de la novela "The Sun Also Rises" de Ernest Hemingway, cuya aparición catapultó el festival de San Fermín a la fama internacional.

La muerte más reciente registrada en los encierros de San Fermín ocurrió en 2009, pero las cornadas y las fracturas son comunes, en parte debido al gran número de corredores novatos y turistas extranjeros que se suman a los locales con experiencia.