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Ciencia y Tecnología

Meta retira función de IA que usaba fotos públicas de Instagram

El sindicato SAG-AFTRA respaldó la decisión de Meta por riesgos en réplicas digitales no consentidas.

Por AP

Julio 11, 2026 07:12 p.m.
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Meta retira función de IA que usaba fotos públicas de Instagram
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      Meta retiró una función de una reciente herramienta de IA luego de recibir críticas de que convertía las cuentas de Instagram en material para crear imágenes generadas por inteligencia artificial.

      Meta retira función IA en Instagram tras críticas

      La decisión se tomó el viernes, menos de una semana después de que la compañía matriz de Instagram y Facebook lanzó Muse Image, su primer modelo de generación de imágenes disponible a través del asistente de inteligencia artificial de la compañía, Meta AI.

      "Nuestra intención era ofrecer una herramienta creativa útil y darle a las personas control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera", indicó la empresa en un comunicado. "Hemos escuchado los comentarios de que esta función no dio en el blanco, por lo que ya no está disponible".

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      Reacciones y preocupaciones por privacidad

      Al igual que otras aplicaciones de IA con capacidades de generación de imágenes, Muse Image crea imágenes a partir de las sugerencias de usuarios. Pero también hacía que, en automático, las fotos publicadas en todas las cuentas públicas de Instagram pudieran ser utilizadas por la herramienta de IA como referencia al momento de crear nuevas imágenes.

      Eso desató una avalancha de publicaciones en redes sociales que señalaron preocupaciones de privacidad y daban indicaciones a los usuarios de Instagram para activar una opción que restringía el acceso de Muse Image a sus cuentas.

      Hollywood tampoco tardó en expresar sus inquietudes sobre la función de generación de imágenes.

      El sindicato Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artist hizo un llamado a sus miembros para cambiar la configuración de su cuenta de Instagram para proteger su imagen.

      En un comunicado en la red social X, SAG-AFTRA aplaudió la decisión de Meta de desactivar la función.

      "Ante los bien conocidos riesgos de las réplicas digitales no consentidas, una función que fomentaba ese comportamiento es imprudente", señaló el sindicato. "Agradecemos que se haya discontinuado. Es lo correcto".

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