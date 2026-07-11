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Sudáfrica lamenta muerte de Jayden Adams, figura del Mundial

Autoridades y sindicatos expresan condolencias y llaman a evitar especulaciones.

Por AP

Julio 11, 2026 07:19 p.m.
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Sudáfrica lamenta muerte de Jayden Adams, figura del Mundial
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      JOHANNESBURGO (AP) — El mediocampista sudafricano Jayden Adams, quien jugó en el presente Mundial, ha fallecido. Tenía 25 años.

      Confirmación oficial y reacciones institucionales

      Su muerte fue confirmada el sábado por Gayton McKenzie, ministro de Deportes, Artes y Cultura de Sudáfrica, en un comunicado.

      "Con profunda conmoción y el corazón apesadumbrado me he enterado del fallecimiento de Jayden Adams, mediocampista de Mamelodi Sundowns y de los Bafana Bafana, a los 25 años", anunció McKenzie en la red social X.

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      "El fútbol sudafricano ha perdido a uno de sus jóvenes talentos más brillantes, y nuestra nación está de luto junto a su familia, sus compañeros de equipo y millones de aficionados".

      Adams ayudó a que Sudáfrica alcanzara la fase de eliminación directa del Mundial por primera vez. Antes del partido de cuartos de final disputado el sábado entre Noruega e Inglaterra, se guardó un minuto de silencio.

      No se dieron más detalles sobre la muerte.

      "La causa del fallecimiento de Jayden aún no ha sido confirmada", precisó McKenzie. "Quisiera pedir a los miembros de la prensa y al público que actúen con moderación y compasión y que se abstengan de especular".

      Trayectoria deportiva y contexto personal

      Adams fue titular en el partido inaugural de la Copa del Mundo, ante el coanfitrión México en el Estadio Azteca. Abandonó la cancha a los 61 minutos.

      Jugó de inicio también en el encuentro del Grupo A contra la República Checa y fue sustituido al descanso. McKenzie señaló que su jugador disputó ese encuentro apenas unas horas después de enterarse de que su abuela había muerto.

      Adams jugó varias temporadas con Stellenbosch antes de incorporarse a Mamelodi Sundowns el año pasado. Ayudó al club a ganar este año la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol.

      "La muerte nos ha arrebatado cruelmente a uno de los nuestros", indicó el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica mediante una publicación en X. "Le ha quitado a nuestra nación a un futbolista extraordinario.

      "Siempre recordaremos su humildad, su talento extraordinario y el orgullo con el que representó a Sudáfrica. Descansa en paz eterna, Jayden. Nunca serás olvidado".

      El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y la Federación Sudafricana de Sindicatos expresaron también sus condolencias.

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