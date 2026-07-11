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Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP

Los aspirantes podrán ingresar con correo y contraseña para conocer su resultado

Por Iván Edmundo Rodríguez

Julio 11, 2026 01:27 p.m.
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer que este día publicará los resultados del examen de admisión 2026.

      "Recuerda que el día de hoy podrás consultar tu resultado del Examen de Admisión en el sitio resultados.uaslp.mx, ingresa con el correo y contraseña que utilizaste en el sitio de aspirantes", informó la casa de estudios.

      Los resultados estarán disponibles a partir de las 20:00 horas de este sábado (8:00 pm) en el siguiente enlace:

      https://resultados.uaslp.mx/

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