Entérate | Resultados del examen de admisión a la UASLP

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La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) dio a conocer que este día publicará los resultados del examen de admisión 2026.

"Recuerda que el día de hoy podrás consultar tu resultado del Examen de Admisión en el sitio resultados.uaslp.mx, ingresa con el correo y contraseña que utilizaste en el sitio de aspirantes", informó la casa de estudios.

Los resultados estarán disponibles a partir de las 20:00 horas de este sábado (8:00 pm) en el siguiente enlace:

https://resultados.uaslp.mx/

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