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Acusan a los empleados de Voepass

Por AP

Agosto 07, 2026 03:00 a.m.
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Acusan a los empleados de Voepass
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      Sao Paulo, Bra.- La policía federal de Brasil acusó formalmente el jueves a 16 empleados y exempleados de la aerolínea Voepass por el choque de un avión el 9 de agosto de 2024 en el que murieron las 62 personas a bordo. Los investigadores mencionan varias acciones de presunta mala praxis, omisión y negligencia por parte de la empresa.

      El propietario y presidente de la aerolínea Voepass, José Luiz Felicio Filho, figura entre los acusados por el suceso, que ocurrió en la ciudad de Vinhedo, a las afueras de Sao Paulo. 

      La policía federal también acusó a otros 15 empleados actuales y anteriores de Voepass de poner en peligro la seguridad del tráfico aéreo, lo que resultó en un desastre mortal, un delito que podría conllevar penas de hasta 12 años de cárcel. 

      El accidente ocurrió cuando el ATR 72-500 bimotor turbohélice, que cubría la ruta desde Cascavel, en el estado sureño de Paraná, hacia el aeropuerto internacional de Guarulhos, se precipitó 3,900 metros (13.000 pies) hasta el patio trasero de un condominio cerrado, provocando la muerte de 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

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