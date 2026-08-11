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Afectados, al menos seis aeropuertos

Por EFE

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
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Afectados, al menos seis aeropuertos
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      Bogotá, Col.- Al menos seis aeropuertos colombianos sufrieron daños por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes buena parte del país, con daños graves en varias ciudades del oeste y el centro, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

      "Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura", señaló la Aerocivil en un comunicado.

      La Aeronáutica agregó a las terminales afectadas el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, que los pasados jueves y viernes recibió a las autoridades nacionales e internacionales, entre ellos el rey Felipe VI de España, que asistieron a la investidura de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia.

      El organismo agregó que mantiene un "monitoreo permanente" de la situación y pidió a los viajeros "mantenerse atentos a los canales oficiales y a la información de sus aerolíneas" ya que los itinerarios pueden verse afectados.

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      Los aeropuertos de Pereira, Manizales y Armenia están ubicados en la zona cafetera del centro de Colombia. Los otros aeropuertos que sufrieron daños son los de Cartago y Buenaventura, ambos en el departamento de Valle del Cauca, en cuya capital, Cali, al menos 20 edificios colapsaron.

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