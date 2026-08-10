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El presidente estadounidense Donald Trump se burló el lunes de la exigencia de Irán de reparaciones por la devastación causada al país por el bombardeo de Estados Unidos e Israel durante los últimos cinco meses, una exigencia que —dijo— los negociadores de Teherán no habían planteado hasta ahora.

Donald Trump exige compensación a Irán por muertes y daños

A continuación, un resumen de los últimos acontecimientos del lunes relacionados con la guerra de Irán y la situación general en Oriente Medio.

Trump exige que Irán pague por décadas de muertes de militares de EEUU

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La publicación de Trump en redes sociales el lunes se produjo luego que el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, subrayó que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla sus condiciones.

Teherán quiere que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, levante las sanciones económicas y libere los activos iraníes congelados. También aseveró que Estados Unidos debe pagar compensaciones por los daños de guerra.

"Depende de la parte estadounidense detenerse y enmendar sus medidas ilegales y destructivas" dijo Baghaei.

Trump respondió que ahora está exigiendo "compensación de Irán, por todas las personas que han matado y herido gravemente con sus bombas al borde de la carretera y muchos conflictos".

El gobierno de Estados Unidos ha culpado a milicianos respaldados por Irán por las muertes y lesiones de cientos de estadounidenses durante varias décadas. Incluyen un atentado en 1983 que mató a 241 miembros del personal militar de Estados Unidos en un complejo de marines en Beirut y las muertes de al menos 603 soldados estadounidenses en Irak entre 2003 y 2011.

Trump dijo que también quiere que Teherán compense a las familias de los manifestantes iraníes que fueron asesinados.

"He instruido a mis representantes a incluir esto firmemente en cualquier, y todas, las futuras negociaciones", anunció Trump en su publicación.

Impacto del cierre del estrecho de Ormuz y liderazgo en Irán

El cierre del estrecho de Ormuz —una vía marítima que normalmente transportaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo antes de la guerra— ha mantenido los precios de la energía como un tema central de la política estadounidense de cara a las elecciones legislativas de medio mandato en noviembre.

En medio de señales de división, líder supremo de Irán pide "unidad"

El presidente de Irán afirmó el lunes que el líder supremo del país hace un llamado a la "unidad y cohesión" en un momento en que la República Islámica enfrenta dificultades económicas y sanciones derivadas de su guerra con Estados Unidos.

El presidente iraní Masoud Pezeshkian describió el lunes una reunión de casi siete horas con el ayatolá Moytabá Jamenei, en una entrevista con la televisión estatal iraní que se emitió en medio de aparentes tensiones entre los líderes de la República Islámica.

Pezeshkian declaró a la IRIB, controlada por el Estado, que él y Jamenei hablaron sobre "los medios de vida de la gente, el estado del mercado, el empleo y la vivienda de la población", así como sobre "problemas que ahora se están creando como resultado de las sanciones (de Estados Unidos)". No dijo cuándo ni dónde se reunieron.

Lo más importante, agregó, fue el énfasis de Jamenei en la unidad.

"Todos los planes del enemigo están dirigidos a crear división", dijo Pezeshkian. "Lo que tenemos que hacer es evitar que surjan divisiones".

El presidente iraní indicó que es apenas la segunda vez que se reúne con Moytabá Jamenei desde que fue nombrado nuevo líder supremo en marzo tras un ataque estadounidense-israelí que mató a su padre. Jamenei, que se cree resultó herido en el mismo ataque, no ha aparecido en público desde entonces.

Exlíder de la Guardia Revolucionaria asume alto cargo de seguridad

Irán nombró el domingo a Mohsen Rezaei, un asesor militar de su nuevo líder supremo, para encabezar su poderoso Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Rezaei comandó la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán de 1981 a 1997, un periodo que incluye la guerra de Irán con Irak en la década de 1980. El hombre de 71 años amenazó la semana pasada a las fuerzas estadounidenses con "riesgos y bajas graves" si Estados Unidos no levanta su bloqueo de los puertos iraníes.

Rezaei reemplaza a Mohammad Bagher Zolghadr, quien se convertirá en asesor político de Jamenei.

Aunque parece dispuesto a negociar con Estados Unidos para "asegurar los objetivos maximalistas de Irán, incluido el control del estrecho de Ormuz", Rezaei también ha sido "reacio a presentar concesiones iraníes", escribió el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Estados Unidos.

Israel declara a Taybeh como zona militar cerrada

El ejército israelí informó el lunes que ha declarado una localidad de mayoría cristiana en la ocupada Cisjordania como zona militar cerrada para impedir el ingreso de colonos israelíes y otros no residentes.

La nueva táctica busca mantener a los israelíes fuera de Taybeh, que ha sido objeto de incendios provocados, vandalismo y la entrada de colonos en propiedades privadas y municipales. La orden no se aplica a los residentes palestinos ni a los periodistas, a quienes —según el ejército— se les permitirá el acceso salvo que los soldados determinen que su presencia supone una amenaza. El ejército indicó que sus tropas detendrán a sospechosos y dispersarán concentraciones para mantener la paz.

La designación llega tras meses en que el ejército y la policía han tenido dificultades para mantener el orden en todo el territorio, donde al menos 87 palestinos han muerto a manos de colonos o soldados israelíes en 2026, según el Ministerio de Salud palestino con sede en Ramala.

Yemen da cifra de muertos de ataque hutí contra ciudad del mar Rojo

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, atacaron el domingo una ciudad portuaria del mar Rojo controlada por fuerzas gubernamentales, donde mataron a siete personas e hirieron a 30. El Ministerio yemení de Defensa, dependiente del gobierno con reconocimiento internacional, indicó que los fallecidos eran cuatro militares y tres civiles.

Los enfrentamientos continuaron el lunes cerca de la aldea de Taiz. El grupo hutí informó que un niño de 13 años murió por bombardeo de artillería y otro niño resultó herido.

El ataque contra Mokha es el más reciente dentro de una de las mayores oleadas de ataques hutíes contra posiciones militares y zonas en manos del gobierno respaldado por Arabia Saudí desde una tregua en 2022. Ocurre al tiempo que las amenazas a la navegación a través del estrecho de Ormuz han renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en su extremo sur.