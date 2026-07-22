Una imagen tomada por un navegante podría ser la última foto de los 5 adultos ahogados en Ohio

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COLUMBUS, Ohio (AP) — Marcus L. Martin sintió una aprensión inmediata el domingo cuando vio a cinco adultos vadear el río Scioto con el agua hasta las caderas y la cintura. Martin, pastor bautista y navegante frecuente en esa vía fluvial de Ohio, sabía que la zona donde estaban parados podía ser traicionera. Cree que las personas que captó en una foto son el desafortunado grupo que se ahogó ese día.

¿Cómo ocurrió el ahogamiento en el río Scioto?

"Solo recuerdo que me enseñaron que esa zona era algo peligrosa, en el sentido de que había pendientes pronunciadas" y una caída rápida hacia una parte más profunda del río, declaró a The Associated Press. Unos años antes, Martin había advertido a un par de jóvenes que jugaban en el agua en ese mismo lugar que "tuvieran mucho cuidado".

Vio a cinco adultos en el agua y a dos niños jugando cerca, en la orilla cubierta de césped, lo que coincidía con la descripción del grupo proporcionada por las autoridades del condado de Delaware tras los ahogamientos.

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Martin y su familia siguieron navegando para disfrutar de una hermosa tarde de verano. Pero cuando pasaron de regreso por el lugar unas dos horas después y vieron que el grupo seguía vadeando el río, Martin pensó en tomar una foto.

"No sé qué fue. Me dije: simplemente necesito capturar esta imagen", manifestó.

Martin comentó que conoce bien la zona tras 10 años de navegar allí y que consideró la posibilidad de advertir a las personas sobre el peligro. Pero, a diferencia de cuando había advertido antes a las dos personas, había dos o tres embarcaciones entre él y ellos, y no quería cruzar y provocar demasiadas olas en el agua.

Desde que se conoció la noticia de que cinco personas se ahogaron esa tarde, ha perdido el sueño por esa decisión. Le parece algo "surrealista", expresó.

"Creo que la foto que tomé pudo haber sido la última imagen de ellos con vida", afirmó.

Acciones de la autoridad y detalles confirmados

El jefe policial del condado de Delaware, Jeffrey Balzer, señaló que las autoridades creen que uno de los adultos empezó a tener dificultades para nadar y que los demás fueron, uno tras otro, a ayudarle. Los cinco fueron arrastrados hacia abajo y murieron. Los cuerpos de las dos mujeres fueron recuperados el domingo y los otros tres cuerpos, un día después.

Hasta el momento, ni la oficina de Balzer ni la agencia local de servicios médicos de emergencia han respondido a las solicitudes para verificar la foto y la identidad de quienes aparecen en ella.

Martin dijo estar seguro de que el grupo que fotografió corresponde a las cinco personas que murieron el domingo; es raro ver gente pescando o nadando en ese tramo del río. Indicó que intentó compartir la imagen con las fuerzas del orden y con un reportero de noticias en el lugar al día siguiente de los ahogamientos, pero a nadie pareció interesarle.

Las autoridades hondureñas confirmaron el martes que cuatro de los cinco adultos eran ciudadanos de ese país. Uno era José Mario Pineda Dias, de 33 años, y otra su esposa, Marina Suyapa Regalado, de 28. La otra pareja y la quinta persona aún no han sido identificadas.

La embajada hondureña dijo en un comunicado que está en contacto con las familias de las víctimas y que ayuda a las autoridades locales a verificar sus identidades. Agregó que Honduras está listo para repatriar a cualquiera de las víctimas si sus familiares lo solicitan, un proceso que podría tomar hasta seis semanas.

Un niño de 8 años y otro de 10, hijos de una de las parejas, quedaron huérfanos por la tragedia. Inicialmente, permanecen bajo custodia del estado de Ohio, pero ya se hacen arreglos para reunirlos con familiares en Honduras.

En su comunicado, la embajada hondureña señaló que los menores están actualmente en un refugio y que está en contacto con otros familiares mientras espera su decisión sobre los próximos pasos para los niños.