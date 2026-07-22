Parlamento de Nicaragua avanza para abolir elecciones por orden de Ortega

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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Los legisladores de Nicaragua afirmaron que llevarán a cabo el plan del presidente Daniel Ortega para abolir las elecciones en el país centroamericano, lo que provocó nuevas críticas el miércoles por parte de la comunidad internacional.

Asamblea Nacional aprueba reforma constitucional para abolir elecciones

La medida fue anunciada en un comunicado el martes por la Asamblea Nacional, que está firmemente en manos de Ortega y de su esposa y copresidenta Rosario Murillo. La Asamblea señaló que la más reciente reforma constitucional asegurará "la paz, la seguridad y la estabilidad" del país.

El Legislativo daba seguimiento al anuncio que Ortega hizo el fin de semana de que "aquí no volverá a haber elecciones", lo que refleja tanto su esfuerzo por prolongar su gobierno de casi 20 años como por eliminar cualquier posibilidad de que la oposición llegue al poder.

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Reacciones internacionales y críticas a la abolición de elecciones

Bajo Ortega, el gobierno ha llevado a cabo una amplia represión contra la disidencia tras la violenta sofocación de las protestas de 2018. Las autoridades han encarcelado a políticos opositores, líderes religiosos y otras personas, y también han clausurado miles de organizaciones de la sociedad civil.

La Asamblea Nacional ha modificado repetidamente la Constitución para concentrar el poder en manos de Ortega y eliminar cualquier vestigio de independencia democrática y de disidencia en el país.

Las declaraciones de Ortega el domingo, durante un discurso con motivo del aniversario de la Revolución Sandinista, cancelaron de hecho las próximas elecciones. La votación estaba programada originalmente para noviembre de 2027, después de que la Asamblea Nacional votó en enero de 2025 para ampliar en un año el mandato presidencial de cinco años.

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, condenó enérgicamente el miércoles los acontecimientos en Nicaragua y manifestó que "todas las personas, de todas las posturas políticas, deben poder votar y postularse a cargos públicos".

"Estos últimos acontecimientos profundizan aún más las severas restricciones a las libertades fundamentales, el desmantelamiento del espacio cívico y la erosión constante del Estado de derecho", expresó Türk en un comunicado.

El gobierno de Nicaragua declinó comentar las críticas y dijo en un comunicado: "Gracias por su interés".

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, declaró el martes que la medida de Ortega y Murillo "deja al descubierto su verdadera naturaleza autoritaria".

"Estados Unidos insta a la comunidad internacional a unir fuerzas para demostrarle a la dictadura Murillo-Ortega que no puede mantener relaciones como si nada con otras naciones mientras frustra los principios básicos de nuestro hemisferio democrático", escribió Rubio en un comunicado.

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump —pese a las duras palabras, las sanciones y las críticas reiteradas— ha tomado pocas medidas importantes contra Managua. En el cercano El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, aliado de Trump, también ha ido debilitando los contrapesos democráticos y ha arremetido contra críticos, Washington en gran medida ha elogiado al mandatario.