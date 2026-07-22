Jasper Philipsen gana etapa 17 del Tour de Francia en Francia

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VOIRON, Francia (AP) — El belga Jasper Philipsen coronó una gran actuación de su equipo al ganar el miércoles la 17ma del Tour de Francia, en la que el campeón defensor Tadej Pogacar protegió su liderato en la clasificación general.

Mathieu van der Poel guía victoria de Philipsen

El neerlandés Mathieu van der Poel guió a Philipsen, su compañero del Alpecin-Premier Tech, hacia su primera victoria de etapa en este Tour al controlar el ritmo y contener los contraataques durante los últimos kilómetros.

Philipsen terminó apenas por delante de Mauro Schmid y Olav Kooij.

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El belga describió "una montaña rusa de emociones" tras lo que había sido un Tour decepcionante para él en lo personal.

"Me preparé muy, muy bien. Estaba en la forma de mi vida, creo, y las primeras etapas, los primeros 12 días fueron simplemente horribles. No me encontraba, no podía encontrar las sensaciones que esperaba", manifestó Philipsen, quien agradeció a sus compañeros de equipo.

"Yo era como un pájaro enfadado en la mesa", señaló. Estaba decepcionado conmigo mismo, enojado porque no podía conseguir una victoria de etapa, porque no encontraba mis sensaciones. Y el equipo tuvo que lidiar con eso, no solo los corredores, también el personal. Esta es para ellos, para que sigan creyendo".

Pogacar mantiene ventaja y dificultades de Yates

En busca un tercer título consecutivo del Tour y el quinto en total, el esloveno Pogacar mantuvo su ventaja de poco más de 4 minutos y medio sobre el belga Remco Evenepoel, ganador de las dos etapas anteriores.

Pero fue un mal día para Adam Yates, compañero de Pogacar en el UAE Emirates XRG, quien pareció tener dificultades y apenas logró regresar dentro del límite de tiempo. El británico se desplomó sobre el manillar, claramente exhausto.

El mexicano Isaac del Toro, otro escudero de Pogacar, marcha tercero en la general, a 6:51 del líder.

Última oportunidad para los velocistas

La ruta relativamente llana de 174,7 kilómetros (108,5 millas) de Chambery a Voiron fue la última etapa favorable para los velocistas antes de que el Tour se adentre en los Alpes, y derivó en una jornada de intentos de fuga, con muchos corredores buscando ponerse en la pelea.

Van der Poel estuvo entre los líderes tras el Côte de Saint-Jean d´Arvey, la última subida importante, y se les unieron otros antes de que comenzaran los problemas de Yates en el pelotón.

Mads Pedersen fue el siguiente en atacar a los líderes cuando quedaban 65 kilómetros, y el portador del maillot verde revitalizó al grupo al incorporarse.

Más velocistas se escaparon, haciendo crecer el grupo hasta 30 corredores, antes de que Pedersen, Ben Healy, Michal Kwiatkowski, Felix Engelhardt, Ed Planckaert y Jasper Stuyven se lanzaran a 57 kilómetros de la meta.

Stuyven atacó en solitario a 26 kilómetros de la meta, dejando a sus cinco excompañeros de cabeza para que persiguieran o esperaran al grupo principal. Fueron alcanzados. La única duda era si Stuyven, de 34 años, tendría la resistencia para lograr su primera victoria de etapa en el Tour.

El belga fue alcanzado cuando faltaban menos de 4 kilómetros, y Van der Poel hizo el resto para Philipsen.

Contienda por el maillot verde y controles antidopaje

Se intensifica la lucha por el maillot verde

La victoria de etapa de Philipsen lo dejó apenas por detrás de Pedersen en la disputa por el maillot verde, que se otorga al corredor con más puntos.

Con cuatro etapas por disputarse, Pedersen, de Lidl-Trek, tenía 452 puntos, seguido por Philipsen con 445. El eritreo Biniam Girmay era el siguiente con 361 puntos.

La carrera culmina domingo en París.

Preocupaciones por los controles antidopaje

La Unión Ciclista Internacional (UCI) respondió a las críticas por los controles antidopaje sin previo aviso después de que Pogacar y su principal rival, Jonas Vingegaard, fueran despertados en la madrugada del domingo para someterse a pruebas realizadas por la Agencia Internacional de Controles, con sede en Suiza.

Vingegaard se cayó posteriormente durante la etapa del domingo y tuvo que abandonar la carrera.

El ente rector indicó que reconoce que las pruebas nocturnas "pueden interrumpir el descanso y la recuperación de los corredores" y señaló que sigue siendo una medida excepcional.