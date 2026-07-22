logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Semana Billboard Música Latina 2026 anuncia oradores en Miami

Del 19 al 22 de octubre, Miami será sede de la Semana Billboard Música Latina 2026 con artistas y ejecutivos destacados.

Por AP

Julio 22, 2026 05:53 p.m.
A
Semana Billboard Música Latina 2026 anuncia oradores en Miami
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      MIAMI (AP) — La Semana Billboard de la Música Latina 2026 reveló el miércoles su primera ronda de oradores estelares que incluye a Greeicy, Jay Wheeler, Jessi Uribe, Kany García y Rawayana.

      Oradores y participantes destacados

      También se darán cita Lola Índigo, Paola Jara, Rainao, Ryan Castro, Trueno y Zhamira, quienes hablarán en sesiones exclusivas.

      "Nos sentimos honrados de dar la bienvenida al talento de este año mientras seguimos inspirando conversaciones que impulsan la industria", dijo Mike Van, director ejecutivo de Billboard en un comunicado.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Por más de tres décadas la Semana de la Música Latina de Billboard ha impulsado conversaciones impactantes y momentos destacados de la música latina.

      Programación y eventos de la Semana Billboard 2026

      La semana de 2026 cuenta con varios días de programación incluyendo actuaciones estelares, paneles y talleres que reúnen a artistas, creadores y ejecutivos líderes de la música latina con el público. Se realizará del 19 al 22 de octubre. Los boletos estarán a la venta en Billboardlatinmusicweek.Com.

      Entre los panelistas ejecutivos destacan Nat Pastor, Victor Gonzalez y Tommy Mottola. Más participantes serán anunciados pronto.

      La Semana Billboard de la Música Latina regresará al Faena Forum Miami Beach y coincidirá con los Premios Billboard a la Música Latina que se entregarán el 22 de octubre en Miami. Los premios se transmitirán en vivo por Telemundo y Peacock.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Semana Billboard Música Latina 2026 anuncia oradores en Miami
      Semana Billboard Música Latina 2026 anuncia oradores en Miami

      Semana Billboard Música Latina 2026 anuncia oradores en Miami

      SLP

      AP

      Del 19 al 22 de octubre, Miami será sede de la Semana Billboard Música Latina 2026 con artistas y ejecutivos destacados.

      ¿De qué trata Colisión, la nueva telenovela en streaming?
      ¿De qué trata Colisión, la nueva telenovela en streaming?

      ¿De qué trata "Colisión", la nueva telenovela en streaming?

      SLP

      El Universal

      La dirección está a cargo de Max Zunino, Mariano Ardanaz y Laura Marco, con estreno esperado.

      Stuart Bloom, la peor opción para spin-off de The Big bang theory
      Stuart Bloom, la peor opción para spin-off de The Big bang theory

      Stuart Bloom, "la peor opción" para spin-off de "The Big bang theory"

      SLP

      El Universal

      El spin-off reunirá personajes conocidos y se estrenará en la plataforma Max el próximo 23 de julio.

      Rosalía se disculpa con fans argentinos tras polémica por Mundial 2026
      Rosalía se disculpa con fans argentinos tras polémica por Mundial 2026

      Rosalía se disculpa con fans argentinos tras polémica por Mundial 2026

      SLP

      El Universal

      Rosalía aclaró en Instagram que no leyó la descripción del video y reiteró su cariño por Argentina.