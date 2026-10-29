Alertan por avance de ébola en África

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Nairobi, Kenia.- La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron este miércoles un llamado urgente a la acción coordinada ante la expansión del ébola, que ya supera los 10,000 casos confirmados en la República Democrática del Congo (RDC) y mantiene en alerta a todo el continente.

Durante una reunión ministerial virtual de alto nivel con autoridades de salud de toda África, el director general de los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), Jean Kaseya, advirtió de que la epidemia no está bajo control e instó a erradicar la falta de transparencia en la ayuda internacional.

"Ya no habrá ´negocio del ébola´ en África. Los ministros deben tener el control, saber qué aporta cada socio al país y exigir que rindan cuentas. Si no son capaces de ser transparentes con nuestros gobiernos, no vuelvan", aseveró Kaseya, quien confirmó que la entidad ha asegurado 820 millones de dólares para la respuesta continental.

El subdirector general de la OMS, Chikwe Ihekweazu enfatizó la gravedad de las condiciones sobre el este de la RDC.

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