Flávio Bolsonaro huyó a Miami tras derrota electoral en Brasil

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Flávio Bolsonaro huyó con su familia a Miami tras su derrota ante Luíz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil.

Bolsonaro, 45 años y aliado del presidente de Estados Unidos Donald Trump llegó a Florida el miércoles, incluso después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil determinara que presentaba un riesgo de fuga debido a investigaciones de corrupción pendientes y ordenara la incautación de sus pasaportes. Estados Unidos concedió visas a Bolsonaro y a su familia esta semana.

Esto es lo que hay que saber sobre la elección y la salida de Bolsonaro:

Bolsonaro denunció fraude en la elección

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Bolsonaro venció a Lula en la primera vuelta de la elección el 4 de octubre por 2,2 millones de votos, pero perdió la segunda vuelta el domingo por el doble de esa cantidad, ya que las tasas de abstención y los votos inválidos cayeron a mínimos históricos.

Varios políticos afirman que Lula podría haber ganado por más, pero los votantes se vieron obstaculizados por la escasez de autobuses en Sao Paulo y Salvador, donde el presidente es popular.

Ambos candidatos alegaron supresión del voto en sus bastiones y pidieron una extensión del horario de votación más allá de las 5 de la tarde. Tres minutos antes de que las urnas debieran cerrar, el juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin concedió una prórroga de dos horas.

El tribunal electoral de Brasil informó que unas 35.000 personas votaron durante esa ampliación del plazo, pero que la extensión no afectó el resultado electoral. Más de 128 millones de personas votaron en total.

Líderes y organizaciones mundiales aceptaron los resultados

Bolsonaro dijo que buscaría que se anularan los resultados electorales, pero no tomó ninguna medida antes de huir.

Su propio Partido Liberal eligió a seis gobernadores, 121 diputados y 19 senadores en las elecciones más recientes, y aceptó todos los resultados el lunes por la noche, incluida su derrota.

"Reconocemos el resultado de la elección presidencial tal como fue proclamado por el tribunal superior electoral", señaló el Partido Liberal en un comunicado.

El Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos enviaron observadores electorales a Brasil. Ninguno encontró irregularidades.

Líderes políticos de todo el mundo felicitaron a Lula por su victoria. Entre las excepciones destacadas estuvieron los aliados de Bolsonaro: Trump, quien dijo que la elección en Brasil estuvo "amañada", y el presidente de Argentina, Javier Milei, quien no hizo comentarios.

Incluso el presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, un aliado derechista de Bolsonaro, felicitó a Lula, de 81 años, cuyo mandato comienza el 5 de enero.

"En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. ¡DECIDE LA GENTE!", escribió De La Espriella en X.

El sistema de votación electrónica en Brasil rara vez ha sido cuestionado de manera significativa. El padre de Bolsonaro, el expresidente Jair Bolsonaro, afirmó —sin pruebas— que había habido fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2022. Posteriormente encabezó un intento fallido de derrocar a Lula, su sucesor.

Hay investigaciones pendientes contra Bolsonaro

Minutos después de que se anunciaran los resultados de las elecciones presidenciales, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenó la incautación de los pasaportes de Flávio Bolsonaro.

El senador está bajo investigación del Supremo Tribunal Federal por la financiación de una película sobre la vida de su padre, "Dark Horse", que incluye más de 12 millones de dólares de un exbanquero desacreditado, Daniel Vorcaro. También se le acusa de lavado de dinero y de uso fraudulento de fondos destinados a adultos mayores.

Un diplomático brasileño que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto dijo a The Associated Press que Bolsonaro utilizó un pasaporte italiano para entrar en Argentina y que, pese a considerar que presentaba un riesgo de fuga, la Policía Federal de Brasil no lo vigilaba a él ni a su familia antes de que huyeran a Florida.

El mismo juez del Supremo Tribunal Federal encabezó una investigación sobre el intento de golpe de Estado de Jair Bolsonaro que derivó en la condena del expresidente a 27 años de arresto domiciliario.