Ataques con drones rusos dejan muertos en varias ciudades ucranianas

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JERSÓN, Ucrania (AP) — La ayuda humanitaria se prepara para entrar en la maltrecha ciudad de Oleshky el viernes, indicó un funcionario ucraniano, al tiempo que un alto el fuego localizado entre Rusia y Ucrania se extendía a un tercer día y unidades militares retiraban minas terrestres.

Moscú y Kiev han respetado la tregua en y alrededor de la devastada ciudad del sur de Ucrania desde el martes, pese a que siguen enfrascados en guerra desde la invasión total de su vecino por parte de Rusia hace más de 4 años y medio. Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego o bien nunca prosperaron o las treguas se desmoronaron rápidamente.

Pero en otros lugares, un dron ruso propulsado por reactor impactó contra dos trenes de pasajeros detenidos en una estación en Dnipro, en el centro de Ucrania, matando al menos a 14 personas e hiriendo a otras 14, incluido un hombre de 40 años al que le amputaron las piernas, dijeron funcionarios.

Además, un misil de crucero ruso mató a dos niñas de 15 años en la ciudad norteña de Chernihiv, y otros tres civiles murieron cuando un dron ruso impactó contra un bloque de apartamentos en la ciudad de Kremenchuk, en el centro de Ucrania, detallaron las autoridades. En total, 56 personas resultaron heridas en los ataques, incluidos 10 niños.

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Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 1.214 drones ucranianos durante la noche en uno de los mayores ataques con drones lanzados por Kiev. Cerca de la mitad de los drones se dirigían a la capital rusa, indicó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

El alto el fuego previsto de seis días en torno a Oleshky, ocupada por Rusia, también ha dado una quietud rara y bienvenida para los civiles en la cercana ciudad de Jersón, controlada por Ucrania y también golpeada por la guerra.

Alto el fuego en Oleshky se ha mantenido durante 54 horas, según autoridades

Ambas partes agradecieron a la primera dama estadounidense Melania Trump por lo que la Casa Blanca llamó su papel para ayudar a negociar el alto el fuego temporal, de modo que alimentos y suministros médicos puedan llegar a unos desesperados 2.000 habitantes atrapados en Oleshky. El papa León XIV también presionó para lograr una tregua.

"El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor", declaró el jueves el defensor del pueblo ucraniano Dmytro Lubinets, que añadió que las entregas de ayuda debían comenzar al día siguiente. "Las partes están cumpliendo plenamente los acuerdos y no se han reportado violaciones del alto el fuego".

Su homóloga rusa Yana Lantratova confirmó que la tregua se mantiene y que ingenieros rusos están trabajando en el desminado de las carreteras de Oleshky.

"Ambas partes están cumpliendo plenamente sus compromisos y no se han registrado violaciones", señaló. "Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario".

Los habitantes locales también podrán evacuar, ya sea hacia Rusia o hacia Ucrania, según funcionarios. No está claro cómo funcionará el mecanismo para hacerlo.

Lantratova dijo que ella y su equipo iban camino a Oleshky para la entrega de ayuda, y Lubinets llegó a Bielorrusia y se dirigirá a la ciudad desde allí, como parte de una operación que, según Lantratova, llevaba cinco meses preparándose.

Población de Jersón sale a las calles al remitir peligro de drones en medio de tregua

En la ciudad de Jersón, un número creciente de personas estaba en las calles en medio de la tregua.

Nataliia Myronenko, de 42 años, tuvo un flujo constante de clientes en su quiosco de café desde primera hora del jueves.

"Ahora, durante la calma, tenemos gente a la hora del almuerzo y por la noche, lo que no teníamos bajo los ataques", dijo. "Durante un tiempo, la gente corría por esta calle porque tenía miedo de detenerse".

La pausa ha traído una sensación de alivio, dijo.

"Es un respiro de libertad, cuando no miras al cielo. Sigues mirando a tus pies por las minas, pero no tienes miedo de morir. Es genial", resaltó. "Es un privilegio y una alegría, pero entendemos que terminará pronto".

Putin dice que Elon Musk es "un genio"

Moscú y Kiev están interesados en congraciarse con Washington de cara a posibles conversaciones tripartitas el próximo mes entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El apoyo militar de Estados Unidos es vital para Ucrania, pero el presidente estadounidense Donald Trump ha mostrado recientemente que se está desvinculando de Kiev, al levantar sanciones a Rusia y reprender públicamente a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Buques cisterna que transportan diésel ruso navegan actualmente hacia Estados Unidos, y el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, viajará a Estados Unidos para una reunión ministerial del G20 en Atlanta, Georgia, que comienza el viernes, según la portavoz del Ministerio ruso de Relaciones Exteriores, María Zajárova.

Por su parte, los mandatarios europeos han intentado aislar diplomáticamente al presidente ruso Vladímir Putin por la invasión de Moscú y lo que califican como una campaña de sabotaje en todo el continente.

Ucrania denunció a principios de este mes límites repentinos e inesperados en Starshield, la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, propiedad de SpaceX de Elon Musk, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y las comunicaciones de Ucrania.

Putin reveló que Rusia ha estado en contacto con el magnate tecnológico estadounidense para coordinar sus actividades en órbita porque está construyendo su propio equivalente de Starlink.

"Elon Musk es un genio. De verdad, un genio de verdad", dijo Putin a última hora del miércoles.

"Nosotros y nuestros socios estadounidenses valoramos esta relación y, pese a todos los problemas políticos, seguimos trabajando estrechamente juntos", agregó.