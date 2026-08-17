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Explosión de neumáticos en vuelo 386 de American Airlines en Chicago

El Boeing 737-800 fue inspeccionado tras el incidente mientras la FAA inició una investigación.

Por EFE

Agosto 17, 2026 06:23 p.m.
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Explosión de neumáticos en vuelo 386 de American Airlines en Chicago
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      Nueva York, 17 ago (EFE).- El vuelo 386 de American Airlines enfrentó este lunes un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O'Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron, pero nadie resultó herido, de acuerdo con la cadena ABC.

      Incidente en el aeropuerto O'Hare de Chicago

      La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.

      "El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago. Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.

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      Investigación y acciones oficiales

      El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA) investigará el incidente.

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