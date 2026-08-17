logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

El entrenador Doriva Bueno reveló las 21 jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20.

Por El Universal

Agosto 17, 2026 06:10 p.m.
A
México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana Femenil Sub 20 ya está lista para enfrentar el Mundial de la especialidad que se juega en Polonia, durante el mes de septiembre y al que llegan con el objetivo de firmar una gran participación.

      México en el Mundial Femenil Sub 20: calendario y grupo

      Esta Copa del Mundo se desarrollará del 5 al 27 de septiembre en el país europeo, donde el Tri quedó ubicada en el Grupo A junto a Polonia, Argentina y Benín.

      Doriva Bueno, entrenador del cuadro nacional, dio a conocer este lunes a sus 21 futbolistas para esta justa, la cual arrancan ante Benín en la Arena Katowice.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Convocatoria oficial y jugadoras destacadas

      Dentro de las convocadas destacan Alice Soto (Rayadas) y Montserrat Saldívar (América), dos futbolistas que tienen un amplio recorrido en la Liga MX Femenil y también con la Selección Mayor, por lo que lucen como las de mayor jerarquía dentro del grupo.

      Convocatoria de México para el Mundial Sub 20 Femenil

      Porteras

      Valentina Murrieta (América)

      Camila Vázquez (Atlas)

      Mariángela Medina (UCLA)

      Defensas

      Ana Lorena Torres (Atlante)

      Arantza Segura (América)

      Alexa Martínez (Pachuca)

      Berenice Ibarra (Pachuca)

      Mía Villalpando (Tigres)

      Natalia Muñoz (Tigres)

      Michel Fong (Tijuana)

      Ashlee Mora (UTEP)

      Mediocampistas

      Alexa Soto (América)

      Abril Fragoso (Pachuca)

      Yareli Valadez (Pachuca)

      Alice Soto (Rayadas)

      Monique Montes (Rayadas)

      María Inés González (Tigres)

      Delanteras

      Montserrat Saldívar (América)

      Noemí Villalobos (Atlas)

      Jalen Chaney (Creighton University)

      Deiry Ramírez (Tigres)

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia
      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia

      SLP

      El Universal

      El entrenador Doriva Bueno reveló las 21 jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20.

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento
      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      Lesión de Breece Hall afecta a Jets Nueva York en entrenamiento

      SLP

      AP

      Entrenador Aaron Glenn considera que lesión de Breece Hall no es grave y confía en su pronta recuperación.

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada
      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      Luis Enrique impulsa al PSG con nuevos fichajes en pretemporada

      SLP

      AP

      Luis Enrique confía en la plantilla actual y en la energía que aportan los nuevos refuerzos.

      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González
      Milito rompe silencio sobre posible salida de Hormiga González

      Milito rompe silencio sobre posible salida de "Hormiga" González

      SLP

      El Universal

      Milito explicó que la ausencia de González en el partido fue para mantener su tranquilidad.