México presenta convocatoria para Mundial Femenil Sub 20 en Polonia
El entrenador Doriva Bueno reveló las 21 jugadoras convocadas para el Mundial Femenil Sub 20.
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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 17 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana Femenil Sub 20 ya está lista para enfrentar el Mundial de la especialidad que se juega en Polonia, durante el mes de septiembre y al que llegan con el objetivo de firmar una gran participación.
México en el Mundial Femenil Sub 20: calendario y grupo
Esta Copa del Mundo se desarrollará del 5 al 27 de septiembre en el país europeo, donde el Tri quedó ubicada en el Grupo A junto a Polonia, Argentina y Benín.
Doriva Bueno, entrenador del cuadro nacional, dio a conocer este lunes a sus 21 futbolistas para esta justa, la cual arrancan ante Benín en la Arena Katowice.
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Convocatoria oficial y jugadoras destacadas
Dentro de las convocadas destacan Alice Soto (Rayadas) y Montserrat Saldívar (América), dos futbolistas que tienen un amplio recorrido en la Liga MX Femenil y también con la Selección Mayor, por lo que lucen como las de mayor jerarquía dentro del grupo.
Convocatoria de México para el Mundial Sub 20 Femenil
Porteras
Valentina Murrieta (América)
Camila Vázquez (Atlas)
Mariángela Medina (UCLA)
Defensas
Ana Lorena Torres (Atlante)
Arantza Segura (América)
Alexa Martínez (Pachuca)
Berenice Ibarra (Pachuca)
Mía Villalpando (Tigres)
Natalia Muñoz (Tigres)
Michel Fong (Tijuana)
Ashlee Mora (UTEP)
Mediocampistas
Alexa Soto (América)
Abril Fragoso (Pachuca)
Yareli Valadez (Pachuca)
Alice Soto (Rayadas)
Monique Montes (Rayadas)
María Inés González (Tigres)
Delanteras
Montserrat Saldívar (América)
Noemí Villalobos (Atlas)
Jalen Chaney (Creighton University)
Deiry Ramírez (Tigres)
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