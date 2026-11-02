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Gobierno de Trump apela a Corte Suprema para excluir votos en California

El caso genera controversia legal y política en medio de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Por AP

Noviembre 02, 2026 03:54 p.m.
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Gobierno de Trump apela a Corte Suprema para excluir votos en California
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      La administración del presidente Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema el lunes, en su intento de dejar de lado miles de boletas por correo disputadas en California el día previo a las elecciones de mitad de mandato.

      La apelación de emergencia se produjo después de que un tribunal de apelaciones rechazara la solicitud de apartar unas 20.000 boletas de personas que el gobierno federal sospecha no son ciudadanos.

      El gobierno federal sostiene que esas boletas no deberían contarse hasta que pueda verificarse la situación de los votantes. Funcionarios de California afirman que la lista entregada por el gobierno no es fiable y probablemente incluye a muchas personas que son ciudadanas.

      La administración republicana de Trump ha dado prioridad este año a identificar a votantes no ciudadanos, pese a que son poco frecuentes.

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      Un juez de un tribunal de distrito denegó de manera contundente la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que la exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos en las elecciones del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso.

      El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal una "medida cautelar limitada" que ordene a California "dejar de mezclar boletas presuntamente ilegales con las legales" mientras el caso continúa su curso.

      "Una vez que California mezcla las boletas impugnadas con las legales, no hay manera de recuperar las boletas impugnadas", escribió el procurador general D. John Sauer.

      La votación está en marcha en California, un estado mayoritariamente demócrata, desde comienzos de octubre. Los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado reciben una boleta por correo. Cientos de miles de boletas ya han sido procesadas. Funcionarios electorales de California han dicho que encontrar y apartar ahora las boletas impugnadas sería logísticamente imposible.

      El fiscal general de California Rob Bonta, un demócrata, declaró que la apelación "apesta a desesperación y no es más que otro intento de atentar contras elecciones y pisotear el Estado de Derecho".

      Los tribunales inferiores se han puesto del lado de California, y un juez de distrito advirtió que separar las boletas "causaría estragos" en las elecciones y erosionaría la confianza en el proceso democrático.

      "Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro", escribió el juez federal de distrito David O. Carter, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

      "Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro", escribió el juez federal de distrito David O. Carter, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

      Un panel de un tribunal de apelaciones, por 2-1, confirmó su orden, y un juez nombrado por Trump y otro nombrado por el demócrata Joe Biden votaron a favor. El tercer juez, también nombrado por Trump, sostuvo en un voto disidente que la negativa de California a separar las boletas alienta la "violación de la ley federal".

      El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el caso, al pedir sin éxito a un tribunal de apelaciones que interviniera de manera anticipada.

      La administración Trump ha acumulado una serie de victorias en apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, pero los jueces ya habían rechazado previamente el intento del presidente de restringir las boletas por correo antes de las elecciones.

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