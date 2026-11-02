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Seguridad

Clausuran antro luego de descomunal riña

En plena fiesta de "Halloween" se registró la reyerta entre los asistentes

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Clausuran antro luego de descomunal riña
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      Una descomunal riña ocurrida en un antro de la avenida Ricardo B. Anaya, en donde había sobrecupo, culminó con la clausura del lugar, aunque no se reportaron detenidos.

      El hecho ocurrió la noche del sábado cuando se llevaba a cabo una fiesta de disfraces de "Halloween" en el antro denominado "No mames wey" (sic), que se ubica en la citada avenida, entre las calles Fray José de Gauna y Fray Francisco de Arévalo, en la colonia B. Anaya.

      En el transcurso del festejo algunos asistentes empezaron a pelear entre sí y el personal no pudo controlarlos, por lo que la riña se generalizó y arribaron elementos de la Policía Municipal para calmar los ánimos, aunque al parecer no se detuvo a nadie, ya que los rijosos se habían retirado.

      Al sitio acudieron inspectores de la Dirección de Comercio del ayuntamiento capitalino, quienes detectaron que había sobrecupo en el lugar y sin las medidas de emergencia requeridas, por lo que procedieron a colocar los sellos de clausura, al considerar que se ponía en riesgo la integridad de los asistentes.

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      La Dirección de Comercio indicó que durante estas festividades se intensificarán las revisiones en los antros para garantizar que operen con apego a la normatividad vigente y aseguró que no se toleran condiciones que comprometan la seguridad de asistentes.

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