EEUU excluye a Sudáfrica y Ruanda del acuerdo AGOA

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El presidente Donald Trump retirará a Sudáfrica y Ruanda de un acuerdo comercial africano con un cuarto de siglo de antigüedad por no cumplir ciertos criterios, incluidas políticas sobre barreras comerciales y alineamiento con la política exterior de Estados Unidos, informó el lunes la Oficina del Representante Comercial de Washington.

Es la más reciente sanción del gobierno estadounidense contra Sudáfrica, luego excluirlo a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 20 países en Atlanta.

Se trata del acuerdo comercial en el marco de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA, por siglas en inglés de African Growth and Opportunity Act), que fue presentado por el presidente Bill Clinton en 2000 para dar a algunas naciones africanas acceso libre de aranceles al mercado estadounidense para algunos de sus productos.

Los países deben cumplir ciertos requisitos, como establecer una economía basada en el mercado, el estado de derecho, el pluralismo político y el derecho al debido proceso, además de eliminar barreras al comercio y la inversión de Estados Unidos. La membresía de los países se revisa cada año. Más de 30 naciones africanas son actualmente miembros de la AGOA y consideran el acceso al mercado norteamericano como un impulso económico crucial.

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La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló en un comunicado que Trump había informado al Congreso y a los gobiernos de Sudáfrica y Ruanda que serían retirados de la AGOA a partir del 1 de enero del próximo año.

Greer explicó que los dos países fueron retirados debido a políticas que "incluyen, entre otras, barreras que socavan el comercio y la inversión estadounidenses y prácticas que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y los intereses de política exterior en la región".

No ofreció ejemplos específicos de barreras comerciales ni de asuntos de seguridad y política exterior.

Las relaciones entre Estados Unidos y Sudáfrica se han desplomado durante el segundo mandato de Trump, y su gobierno ha acusado al gobierno sudafricano de ser antiblanco por algunas de sus políticas internas de acción afirmativa, y antiestadounidense por sus críticas a Israel y sus vínculos diplomáticos con Irán.

Estados Unidos sancionó la semana pasada al Ministerio de Defensa de Ruanda por su apoyo al grupo rebelde M23, que combate a las fuerzas gubernamentales en el este del Congo, una zona rica en minerales.