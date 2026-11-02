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Seguridad

Fallece otro joven motociclista al caer de puente

Ya van dos que perecen de forma similar; el primero fue en el distribuidor Juárez

Por Redacción

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Fallece otro joven motociclista al caer de puente
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      Otro joven más perdió la vida al accidentarse en su motocicleta; chocó contra la contención del puente de la avenida Salvador Nava y Xicoténcatl y salió disparado para caer al vacío estrellándose contra el piso, encontrando la muerte de manera inmediata.

      El accidente tuvo lugar cerca de las seis y media de la mañana de este domingo, en que el ahora occiso, de apenas 19 años de edad, circulaba en su motocicleta sobre los carriles centrales de la mencionada avenida, en dirección a la Zona Universitaria.

      Al subir a la cima del puente Xicoténcatl, perdió el control de la dirección y así se impactó contra la contención, para luego salir proyectado por los aires y caer desde lo alto hacia el piso,  causándose fuertes lesiones y los paramédicos que llegaron a auxiliarlo ya no pudieron hacer nada.

      Elementos de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento del accidente; se procedió a acordonar el área donde quedó el cuerpo y la motocicleta fue asegurada.

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      Asimismo, personal de Servicios Periciales se encargó de realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado posteriormente al Servicio Médico legista, en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales.

      Este lamentable accidente se suma a otro similar ocurrido la tarde de este sábado en el distribuidor Juárez, en donde otro joven motociclista falleció al caer desde el segundo nivel, luego de haber chocado contra la contención.

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