Bombardeo ruso mata 24 en centro de ayuda en Zaporiyia

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Rusia bombardeó el lunes un centro de distribución de ayuda y un refugio vecino en el sur de Ucrania, matando a 24 personas, informó el servicio ucraniano de emergencias.

El presidente Volodymyr Zelenskyy dijo en una publicación en X que 10 bombas guiadas impactaron una zona que incluía un edificio escolar utilizado para distribuir ayuda humanitaria y un refugio cercano.

"Esto es una prueba más de que Rusia no quiere ninguna desescalada", declaró Zelenskyy.

Los ataques en la aldea de Komyshuvakha, en la región sureña de Zaporiyia, ocurrieron mientras expiraba el lunes un alto el fuego limitado en la región sureña ucraniana de Jersón. El acuerdo limitado había permitido misiones de ayuda humanitaria y evacuación de civiles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Hubo un momento en que los siguientes pasos podrían haber mostrado que era posible avanzar hacia la paz", indicó Zelenskyy. "Con estas muertes, Rusia está enviando una señal totalmente opuesta: Rusia cuenta con más muertes".

Al caer la noche en Komyshuvakha, los equipos de emergencia utilizaron linternas para buscar entre los escombros de edificios derrumbados, según fotos y video publicados en internet por funcionarios locales. Unas 20 personas son consideradas desaparecidas y el número de muertos podría aumentar, dijeron estos funcionarios.

Los esfuerzos para rescatar a personas el lunes por la noche se vieron obstaculizados cuando drones rusos lanzaron ataques adicionales en la zona que había sido bombardeada, según Mykhailo Semikin, un funcionario militar en Zaporiyia.

En otras zonas de Ucrania, las autoridades informaron de múltiples ataques con drones rusos que hirieron al menos a 17 personas.

Horas antes, las autoridades tanto en Ucrania como en Rusia afirmaron que sus aplicaciones móviles de alerta de emergencia fueron blanco de ciberataques, y que usuarios en Ucrania recibieron advertencias falsas de una amenaza nuclear inminente.

No estaba claro si los ciberataques en Ucrania y Rusia estaban relacionados. Ucrania informó que su servicio, del que los residentes dependen para huir de asaltos con misiles y drones, volvió a funcionar después de haber sido suspendido debido a la interrupción. Por su parte, funcionarios rusos declararon que hay en curso esfuerzos para restablecer la funcionalidad

Tras ciberataques, se enviaron alertas falsas en Ucrania y Rusia

Un canal ruso de Telegram vinculado a los servicios de seguridad del país reportó que un grupo de hackers, Hitcore, se atribuyó la intrusión en el sistema ucraniano de alertas de emergencia. The Associated Press no pudo verificarlo e manera independiente. No estaban claras las afiliaciones ni otros detalles sobre las identidades o motivaciones de los supuestos hackers.

Las alertas —que difundían afirmaciones falsas sobre altos niveles de radiación, una amenaza química y disturbios públicos en Kiev— estaban redactadas en inglés, ruso y ucraniano. Las alertas en inglés contenían faltas de ortografía y errores gramaticales.

Uno de los mensajes, redactado en ruso, decía: "¡Hola! Habrá una amenaza nuclear en toda Ucrania. No se preocupen, el Oreshnik está en camino", en referencia a un misil balístico ruso.

Hubo pocos indicios de que las alertas falsas causaran pánico en Ucrania. En cambio, hubo una avalancha de publicaciones humorísticas en internet, con usuarios de redes sociales compartiendo fotos de sus mascotas relajándose e imágenes con temática apocalíptica generadas por inteligencia artificial. Una foto compartida del alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ex campeón internacional de kickboxing, incluía el mensaje: "Qué bueno que tenemos a un boxeador como alcalde".

En una publicación a última hora del domingo en Telegram tras la intrusión, el canal ucraniano de alertas escribió que "partes no autorizadas" habían interferido en la aplicación y advirtió a los usuarios que no hagan clic en enlaces incluidos en "notificaciones sospechosas".

El Centro estatal de Ucrania para Contrarrestar la Desinformación instó a los usuarios a vigilar otros canales de emergencia en redes sociales mientras se abordaba el ciberataque.

Yurii Ihnat, portavoz del mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, declaró en una entrevista televisiva que el ciberataque no tuvo impacto en las operaciones de seguridad y defensa de Ucrania.

En un comunicado, el Ministerio ruso de Emergencias informó que hackers habían utilizado su aplicación móvil para enviar una alerta falsa en 33 de las 89 regiones de Rusia aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, hora de Moscú. El ministerio no dio una hipótesis sobre quién lo habría hecho.

El ministerio aseguró que se había identificado la vulnerabilidad digital explotada por los atacantes y que se estaban tomando las "medidas necesarias" para evitar una intrusión similar. También tranquilizó a los rusos al asegurar que el sistema general de alertas públicas funcionaba con normalidad a través de mensajes SMS, transmisiones de los medios y sirenas y altavoces municipales.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que todas las agencias estatales de Rusia estaban bajo la amenaza constante de ciberataques, incluido un número creciente que utiliza inteligencia artificial.

"Todos los organismos gubernamentales deben tomar medidas para mejorar la ciberseguridad de nuestros recursos digitales", dijo Peskov.

Concluye cese al fuego en región de Jersón

Al llegar a su fin el lunes el alto el fuego en la región ucraniana de Jersón, la administración regional informó que una mujer de 62 años y un hombre de 73 fueron hospitalizados con lesiones por una explosión en la ciudad de Jersón.

La breve pausa en los combates, que comenzó el 27 de octubre, formaba parte de una misión de ayuda humanitaria y evacuación en la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, y marcó la tregua más significativa entre Kiev y Moscú desde que Rusia emprendió su invasión hace casi cinco años.

En declaraciones a periodistas en Kiev el lunes, el defensor del pueblo de Ucrania y principal negociador civil de Ucrania para la misión, Dmytro Lubinets, expresó esperanzas de que la tregua y la evacuación sirvan de "modelo" para otros esfuerzos similares. Señaló que podrían "sumar impulso" a las negociaciones entre funcionarios ucranianos, rusos y estadounidenses previstas para este mes.

El Estado Mayor general de Ucrania aseveró el lunes que el ejército ruso había reforzado sus defensas contra drones y reabastecido suministros de munición en la zona durante el alto el fuego.

En otras partes de Ucrania, los servicios de emergencia informaron que ataques con drones hirieron a 12 personas en la región oriental de Járkiv y dañaron una instalación de refrigeración, invernaderos y edificios residenciales.

También se informó de cinco personas heridas en la ciudad portuaria del mar Negro de Odesa, donde un almacén fue atacado y viviendas resultaron dañadas.

El Ministerio ruso de Defensa dijo el lunes que había derribado 212 drones ucranianos durante la noche, mientras que el jefe de la región rusa de Samara, el gobernador Vyacheslav Fedorishchev, dijo en un comunicado que las defensas aéreas locales estaban repeliendo un ataque aéreo, pero no dio más detalles.

Medios rusos independientes informaron más tarde que drones ucranianos habían atacado uno de los mayores centros de transporte de petróleo de Europa en la región rusa de Samara.