logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lifting: antes de los sesenta

Fotogalería

Lifting: antes de los sesenta

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cinco funcionarios estatales buscarán candidaturas: RGC

El mandatario estatal aclaró que las solicitudes de separación serán tratadas de manera personal

Por Rubén Pacheco

Noviembre 02, 2026 03:00 a.m.
A
Cinco funcionarios estatales buscarán candidaturas: RGC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En su momento, se estima que cinco integrantes del gabinete legal y ampliado solicitarán separarse del cargo, a fin de contender para una postulación en las elecciones del proceso electoral 2026-2027, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

      Reveló lo anterior al ser cuestionado sobre sí algún funcionario o funcionaria de primer nivel le ha externado sus intenciones políticas de buscar un puesto de elección popular, en los comicios del próximo año.

      Informó que después de sostener un encuentro con sus colaboradores donde se abordó el manejo de los recursos, establecerá nuevas reuniones de manera individual con aquellos que identifica como inminentes aspirantes a una candidatura.

      "Eso lo tendrán que ver conmigo en lo personal, no abierto en un gabinete", advirtió el mandatario estatal. A pregunta expresa de si al menos medio gabinete tendrá que dimitir para buscar las respectivas candidaturas, respondió que únicamente tiene previsto que cinco de sus subordinados busquen nuevos horizontes políticos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      INE fija topes máximos de gastos para diputaciones federales 2027

      Los topes aplican a partidos, coaliciones y candidaturas independientes en las 500 diputaciones.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH
      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH

      Llama senadora al diálogo ante la toma de la CEDH

      SLP

      Samuel Moreno

      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026
      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026

      Gráficos | Las calaveras de Pulso 2026

      SLP

      Jaime Hernández

      Ruth, Gallardo, Galindo y hasta Donald Trump figuran en los poemas tradicionales por el Día de Muertos

      Día de estrés para todos los panaderos
      Día de estrés para todos los panaderos

      Día de estrés para todos los panaderos

      SLP

      Martín Rodríguez

      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana
      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana

      Tren suburbano apoyará en la movilidad urbana

      SLP

      Martín Rodríguez