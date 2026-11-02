Cinco funcionarios estatales buscarán candidaturas: RGC
El mandatario estatal aclaró que las solicitudes de separación serán tratadas de manera personal
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En su momento, se estima que cinco integrantes del gabinete legal y ampliado solicitarán separarse del cargo, a fin de contender para una postulación en las elecciones del proceso electoral 2026-2027, informó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.
Reveló lo anterior al ser cuestionado sobre sí algún funcionario o funcionaria de primer nivel le ha externado sus intenciones políticas de buscar un puesto de elección popular, en los comicios del próximo año.
Informó que después de sostener un encuentro con sus colaboradores donde se abordó el manejo de los recursos, establecerá nuevas reuniones de manera individual con aquellos que identifica como inminentes aspirantes a una candidatura.
"Eso lo tendrán que ver conmigo en lo personal, no abierto en un gabinete", advirtió el mandatario estatal. A pregunta expresa de si al menos medio gabinete tendrá que dimitir para buscar las respectivas candidaturas, respondió que únicamente tiene previsto que cinco de sus subordinados busquen nuevos horizontes políticos.
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