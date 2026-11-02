"Aplica el INAH un doble rasero"

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El Ayuntamiento de San Luis Potosí continúa sin recibir respuesta del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) sobre al menos tres proyectos de intervención en el Centro Histórico, situación que llevó a la Dirección de Servicios Municipales a modificar sus planes de trabajo.

El titular de la dependencia, Christian Azuara, denunció que la dependencia federal aplica criterios distintos a las obras municipales y a las ejecutadas por el Gobierno del Estado.

El funcionario señaló que desde hace meses entregaron propuestas para la instalación de bolardos de alumbrado táctico, la colocación de jardineras en la calzada de Guadalupe y el cambio de nomenclatura en el Centro Histórico, sin que hasta ahora exista una autorización o negativa formal. Ante la falta de respuesta, dijo, el Ayuntamiento no puede mantener detenidos sus proyectos ni esperar indefinidamente para ejercer los recursos disponibles.

Como ejemplo de la presunta diferencia de criterios, Azuara mencionó la nomenclatura color verde instalada en el barrio de San Miguelito durante las obras estatales. Afirmó que no recuerda haber visto sellos de clausura ni haber recibido alguna notificación u observación del INAH que prohibiera ese tipo de señalética, pese a que corresponde al municipio colocarla.

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También cuestionó que las intervenciones realizadas en San Miguelito hayan dejado lámparas apagadas que el Ayuntamiento no ha podido conectar debido a un problema con la Comisión Federal de Electricidad.

Reconoció que el tema eléctrico corresponde a otra instancia, sostuvo que la falta de soluciones y las diferencias en el trato hacia las obras públicas alimentan la percepción de que el INAH mide con distinta vara.

Ante la falta de respuesta, el municipio decidió trasladar la instalación de bolardos de alumbrado táctico a otros puntos de la ciudad y dejó abierta la posibilidad de retomarla en el Centro Histórico si obtiene una resolución favorable.