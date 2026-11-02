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Video | Gómez Mont, con tres órdenes de arresto en México: FGR

Habría recibido en sus cuentas bancarias dinero mediante un esquema de triangulación de recursos públicos

Por El Universal

Noviembre 02, 2026 03:33 p.m.
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      La

      Fiscalía General de la República
      (FGR) va a esperar la deportación

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      de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont detenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos y cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes, libradas por jueces federales mexicanos.
      En un video mensaje, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos dijo que de determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México.
      "Inés 'N' goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad", subrayó la Fiscal.
      En un video mensaje, Godoy Ramos explicó que una orden de aprehensión fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, mientras que dos más fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por defraudación fiscal equiparada.
      "De acuerdo con nuestras investigaciones Inés 'N' habría recibido en sus cuentas bancarias personales, recursos de procedencia ilícita, obtenidos mediante un esquema de desvío y triangulación de recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social a través de empresas fantasma.
      "Asimismo, habría declarado ingresos menores a lo realmente obtenidos en los ejercicios fiscales 2014 y 2016, con lo que habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.", detalló la fiscal en un mensaje transmitido por redes sociales.
      Abundó que estas conductas son graves y el esquema investigado se articuló en torno a contratos por cerca de dos mil 450 millones de pesos con el órgano responsable de los centros penitenciarios federales, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.
      La fiscal señaló que las empresas fantasma simulan operaciones para desviar recursos del erario y ocultar su destino al tiempo que el lavado de dinero busca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.
      Enfatizó que cada peso desviado o no contribuido es un peso que deja de llegar a los programas y acciones que benefician a millones de mexicanas y mexicanos.
      Godoy Ramos resaltó que desde que Inés "N" huyó del país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana y en septiembre de 2025, se solicitó a Estados Unidos su detención provisional con fines de extradición y en coordinación con el departamento de Justicia y se integró la petición formal correspondiente.
      "En las últimas semanas en colaboración con autoridades estadounidenses, hemos intercambiado información y fueron entregadas las órdenes de aprehensión vigentes. Su detención obedece en este momento a su situación migratoria, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos.
      "De determinarse su deportación, la Fiscalía ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión a su llegada a México. Inés 'N' goza de la presunción de inocencia, serán los tribunales mexicanos conforme a derecho y con respeto al debido proceso, quienes determinen su responsabilidad", subrayó la Fiscal.
      Indicó que a la dependencia le corresponde que comparezca ante los Tribunales mexicanos, "donde hay impunidad, habrá investigación, donde haya crimen, habrá consecuencias".

       
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