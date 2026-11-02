Video | Gómez Mont, con tres órdenes de arresto en México: FGR

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(FGR) va a esperar la

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de la exconductora de televisióndetenida el pasado 30 de octubre en Florida por autoridades migratorias de Estados Unidos y cuenta con tresvigentes, libradas por jueces federales mexicanos.En un video mensaje, la titular de la FGR,dijo que de determinarse su, la Fiscalía ejecutará de inmediato lasa su llegada a México."Inés 'N' goza de la, serán losconforme a derecho y con respeto al, quienes determinen su responsabilidad", subrayó la Fiscal.En un video mensaje, Godoy Ramos explicó que una orden de aprehensión fue solicitada por la(FEMDO) por su probable participación en los delitos dey operaciones con, mientras que dos más fueron solicitadas por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) por"De acuerdo con nuestras investigaciones Inés 'N' habría recibido en sus cuentas bancarias personales,, obtenidos mediante un esquema dede recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social a través de"Asimismo, habría declaradoa lo realmente obtenidos en los, con lo que habría omitido el pago de más deen impuestos.", detalló la fiscal en un mensaje transmitido por redes sociales.Abundó que estas conductas son graves y el esquema investigado se articuló en torno apor cerca decon el órgano responsable de los, recursos que son destinados a la seguridad del sistema penitenciario del país.La fiscal señaló que lassimulan operaciones paradel erario y ocultar su destino al tiempo que elbusca garantizar ganancias privadas ilegales a costa de los presupuestos públicos.Enfatizó que cadao no contribuido es un peso que deja de llegar a losque benefician a millones de mexicanas y mexicanos.Godoy Ramos resaltó que desde quedel país, la Fiscalía ha actuado para presentarla ante la justicia mexicana y en septiembre de 2025, se solicitó a Estados Unidos sucon fines dey en coordinación con el departamento de Justicia y se integró la petición formal correspondiente."En las últimas semanas en colaboración con, hemos intercambiado información y fueron entregadas lasvigentes. Su detención obedece en este momento a su, cuya resolución corresponde a las autoridades de Estados Unidos."De determinarse su, la Fiscalía ejecutará de inmediato lasa su llegada a México. Inés 'N' goza de la, serán losconforme a derecho y con respeto al, quienes determinen su responsabilidad", subrayó la Fiscal.Indicó que a la dependencia le corresponde que comparezca ante los, "donde hay, habrá, donde haya crimen, habrá consecuencias".