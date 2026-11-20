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BUENOS AIRES.- A pocos días de la emotiva visita del papa León XIV a un hogar de discapacitados en Buenos Aires, el Senado argentino aprobó por unanimidad el jueves un nuevo marco regulatorio para la atención integral de este sector vulnerable de la población que en los últimos años venía padeciendo por los recortes presupuestarios del presidente liberal Javier Milei.

Con 71 votos a favor, la cámara alta aprobó la iniciativa que ya contaba con media sanción de los diputados y que se propone "fortalecer de manera permanente la previsibilidad, transparencia y eficacia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad".

Su sanción se dio luego del impacto que produjo la visita de León XIV hace poco más de una semana al Pequeño Cottolengo Don Orione, una extensa "ciudad de la caridad" al sur de Buenos Aires que alberga a más de 400 personas con discapacidad de bajos recursos.

La parada no fue antojadiza. La Iglesia católica local ha sido portavoz del reclamo que desde hace más de dos años llevan adelante discapacitados y sus familias contra las políticas de desfinanciamiento del gobierno de Milei.

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