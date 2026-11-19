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Un ataque atribuido a los hutíes de Yemen dañó este jueves 19 de noviembre la Torre PIF, sede del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y el edificio más alto de Riad. La Defensa Civil saudita informó que varios pisos del rascacielos y otros inmuebles del distrito financiero sufrieron daños materiales, sin que se reportaran personas heridas.

La coalición encabezada por Arabia Saudita informó que sus defensas respondieron a una amenaza de misil contra la capital y que cayeron fragmentos sobre la ciudad. Associated Press (AP) reportó que habitantes de Riad escucharon una fuerte explosión después de recibir una alerta y que un testigo observó daños visibles en la Torre PIF.

La Defensa Civil se refirió al inmueble como una de las torres del distrito financiero. Reuters identificó la sede del fondo soberano en una fotografía difundida por la agencia estatal saudita.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, afirmó que el grupo atacó Riad dos veces ese jueves, al amanecer y por la noche, en represalia por bombardeos sauditas en Yemen, según AP.

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Es el segundo ataque en menos de dos semanas que causa daños en un inmueble del distrito financiero. El 8 de noviembre resultó afectado un edificio de la petrolera estatal Saudi Aramco, de acuerdo con Reuters.