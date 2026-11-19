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CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Varias cabezas elaboradas con estuco y distintas piezas de cerámica son algunos de los nuevos hallazgos realizados por arqueólogos en la Cuenca Mirador, un complejo prehispánico del período Preclásico maya situado al norte de Guatemala.

Algunos de los descubrimientos fueron presentados el miércoles por los expertos en una conferencia de prensa, entre ellos las imágenes de siete cabezas que habrían estado insertadas en piedra caliza y representan a deidades de los mayas. Sus rostros elaborados con estuco —material hecho a base de cal, piedra caliza y arena— tienen ojos grandes, en ocasiones rasgados, y narices protuberantes.

En la Cuenca Mirador, situada al norte del departamento de Petén y descubierta en 1882, se habría asentado parte de la cultura maya precolombina del Preclásico Medio y Tardío, entre los años 1.000 aC y 250 dC. Consta de más de 3.000 kilómetros cuadrados de bosque y empezó a explorarse a partir de 1978.

Richard Hansen, director del proyecto, destacó en un comunicado de prensa que la Cuenca Mirador "es un sistema integral, cultural y natural de enorme impacto mundial" y "está considerado como el sitio más grande del hemisferio americano, por su extensión".

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El lugar es considerado un complejo de ciudades antiguas que estuvo ocupado mil años antes que Tikal, una de las ciudades más grandes e importantes de la civilización maya, ubicada en el corazón de la selva de Petén.

Douglas Mauricio, uno de los arqueólogos que trabajan en el proyecto del Mirador, dijo a The Associated Press que las cabezas pertenecen al período Clásico Tardío, entre los años 600 y 800 dC, y que el sitio es tan grande que los expertos siguen haciendo más descubrimientos. "Recién el mes pasado localicé dos cabezas más que pasarán al registro y a restauración", dijo Mauricio. Más de 40 cabezas han sido halladas en ese lugar desde 2013.

El arqueólogo señaló que este sitio maya sigue mostrando su espectacularidad, debido a que contiene edificaciones de más de 30 metros de altura.

Las piezas fueron encontradas en la parte de atrás de uno de los edificios y aún no se ha establecido si estaban incrustadas en su estructura ni tampoco si formaron parte de rituales.

"Lo que nos muestran los hallazgos es cómo la gente tenía esa cosmovisión maya, cómo respetaban a sus deidades... No hay ningún ejemplo en la cultura maya donde se haya recuperado esta gran cantidad de cabezas", dijo Mauricio.

Gustavo Martínez, especialista en cerámica de la Cuenca Mirador, explicó que en la zona también se encontraron varias piezas de ese material. "Los alfareros mayas fueron unos de los más habilidosos y de calidad del mundo", indicó Martínez.

Hansen señaló que los rostros encontrados en el área muestran también rastros de la cultura olmeca. Esta última y la maya "son culturas hermanas" que coexistieron, acotó el experto.

La tecnología que permite detectar objetos y medir distancias mediante la luz (LiDAR, por sus siglas en inglés), de la que Hansen fue pionero en la arqueología, ha permitido además avanzar en el estudio del trazado de antiguas calzadas o "supercarreteras" que los mayas de la antigüedad empleaban en sus desplazamientos.