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La hipopótamo Fiona, cuyo nacimiento prematuro y su lucha por sobrevivir en el Zoológico de Cincinnati la convirtieron en una sensación a nivel mundial hace casi una década, murió el jueves por complicaciones intestinales después de que se tragó un gorro tejido que cayó accidentalmente en su recinto hace más de una semana.

"Es con una profunda tristeza que compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió después de varios intentos por parte de nuestros increíbles veterinarios y de nuestro equipo de cuidadores para ayudarla a superar lo que terminó por convertirse en una emergencia médica", informó el zoológico en un comunicado.

El zoológico había indicado el lunes que Fiona estaba recibiendo cuidados las 24 horas después de tragarse el gorro hace más de una semana.

Antes de morir, equipo de veterinarios había estado manteniendo a Fiona hidratada, dándole golosinas y vigilando cada uno de sus movimientos, informó el zoológico. Incluso pidieron prestada una plataforma vibratoria de una granja de caballos, animándola a subirse a ella varias veces al día con la esperanza de que eso estimulara sus movimientos intestinales para que el objeto pudiera avanzar por su tracto digestivo.

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Grace Brooks y sus dos hijos, de 3 y 5 años, visitaron el zoológico el jueves pensando en Fiona, antes de que se diera a conocer su muerte. Sus hijos habían estado hablando de ella en la escuela preescolar, contó.

"Decían que necesitaba hacer popó, lo cual, ya sabes, es cierto", comentó Brooks entre risas. "Saben todo sobre Fiona, y tenemos muchos libros sobre ella".

El zoológico estaba casi vacío, aunque una pequeña multitud se reunió dentro de "Hippo Cove", donde otros dos hipopótamos estaban nadando.

Incluso sin Fiona en exhibición, su presencia era palpable. Hay una estatua de Fiona con temática navideña afuera de la entrada, y la tienda de regalos tiene una pared entera llena de camisetas con temática de hipopótamos, tazas de café, vasos y libros, incluidos "A Very Fiona Christmas" y "You've Got This, Fiona".

Fiona estaba bajo estrechos cuidados

Fiona cautivó a personas de todo el mundo después de su nacimiento prematuro en 2017. Se tragó el gorro hace unos 11 días, cuando un visitante lo lanzó hacia arriba. El objeto quedó atrapado en un ventilador de techo y lo arrojó a través de una pequeña abertura ubicada encima de las vitrinas de observación de su recinto.

Sin lugar a dudas fue accidental, declaró la portavoz del zoológico, Michelle Curley.

Antes de morir, el director de salud animal del zoológico, Mike Wenninger, había señalado que los veterinarios habían sedado al hipopótamo en dos ocasiones para evaluar su condición.

Un ultrasonido reveló el martes una acumulación intestinal, indicio de que el animal aún trataba expulsar la obstrucción, explicó Wenninger. También le realizaron una colonoscopia con un endoscopio de unos tres metros (9 pies), pero no pudieron detectar nada, agregó.

"Su equipo de cuidado incluso le dio a oler café, un aroma que siempre le ha gustado", destacó Curley el miércoles, en la actualización más reciente sobre el estado de Fiona. "Y se pusieron muy contentos cuando la vieron reaccionar".

Una cirugía habría sido muy complicada

Varios especialistas le señalaron al zoológico que una cirugía no era una opción en hipopótamos adultos, señaló.

Los hipopótamos tienen un sistema digestivo que hace que la situación de Fiona sea muy complicada, explicó Jack Kottwitz, profesor adjunto de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Michigan.

"Tienen un estómago de varias cámaras para digerir plantas —algo parecido a una vaca—, pero no regurgitan ni mastican el bolo como lo hace una vaca. Estas múltiples cámaras, los pliegues de tejido, los fluidos y la comida en digestión 'ocultan' fácilmente el gorro, lo que hace que sea muy difícil retirarlo con un endoscopio desde las cámaras del estómago", explicó Kottwitz a The Associated Press en un correo electrónico.

La cirugía supone un gran desafío logístico por muchas razones, añadió.

Para poder encontrar el gorro, podrían necesitar de varias incisiones a lo largo de una cirugía bastante prolongada, subrayó. Pero es particularmente complicado anestesiar a un hipopótamo, ya que en algunas zonas su piel tiene un grosor de más de 5 centímetros (2 pulgadas). Además, los hipopótamos realmente necesitan acceso al agua, y Fiona tendría que permanecer fuera del agua por varios días después de la cirugía para permitir la cicatrización de las incisiones, indicó.

"Como no hay una forma fiable de precisar si el gorro está en el estómago, el intestino o el colon, los cirujanos quizá tengan que explorar cuidadosamente todo el tracto digestivo —estómago, intestino y colon— para encontrarlo", señaló Kottwitz.

Jan Hawkins, doctora en medicina veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, dijo que la situación de Fiona era difícil porque es complicado precisar dónde está el gorro.

"Simplemente no lo sabes, porque no le puedes hacer las imágenes normales y esas cosas que sí puedes hacer en algunos animales más pequeños, o incluso en caballos", indicó.

Otros animales de zoológico también han muerto por comer objetos extraños

Zoológicos de todo el mundo han advertido durante años sobre los peligros que representan los objetos que se lanzan o que caen en los recintos de los animales.

Hace dos años, un ejemplar de una rara especie de antílope murió asfixiado después de comerse la tapa de plástico de un puré de fruta en envase exprimible en un zoológico de Tennessee. En Alemania, un oso polar falleció en 2014 luego de tragarse una chaqueta que un visitante dejó caer en su recinto.

Los veterinarios aseguran que un de las principales razones por las que las personas llevan a sus mascotas a consultas de emergencia es porque sus perros se tragaron pelotas, juguetes y cuerdas.

Fiona se convirtió en una sensación después de la muerte de Harambe

Fiona superó las adversidades después de nacer seis semanas antes de término. Llegó al mundo con apenas un peso de 13,2 kilogramos (29 libras), muy por debajo del peso mínimo de nacimiento registrado para su especie.

Fiona no podía amamantarse, así que un empleado del zoológico ordeñó a mano a su madre. El zoológico registró su progreso con fotos y videos, mientras seguidores de todo el mundo observaban de cerca su evolución a través de internet.

La supervivencia de Fiona supuso un giro alentador para el Zoológico de Cincinnati después de varios meses de críticas por la muerte del gorila Harambe, el cual se convirtió en un fenómeno de la cultura popular luego de ser sacrificado de un disparo cuando un niño cayó en su recinto.