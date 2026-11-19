Estrenan dos canchas de fútbol americano en el Tangamanga I
El nuevo Centro de Alto Rendimiento Potosí costó más de 32 millones de pesos según gobierno.
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El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró el Centro de Alto Rendimiento de Fútbol Americano Potosí en el Parque Tangamanga I, en la capital de San Luis Potosí. El complejo cuenta con dos canchas de pasto natural y medidas reglamentarias para entrenamientos y competencias.
De acuerdo con el Gobierno del Estado, las canchas abarcan en conjunto 14 mil 692 metros cuadrados. El recinto dispone de seis módulos de gradas, distribuidos en los lados norte y sur, y una cubierta impermeable de mil 262 metros cuadrados.
El complejo suma otros 12 mil 166 metros cuadrados de áreas comunes y de servicios, además de instalaciones hidrosanitarias, drenaje pluvial e iluminación. El gobierno estatal estima que la obra beneficiará a más de 5 mil deportistas y habitantes.
Durante la inauguración, Gallardo dijo que su administración continuará con la construcción y modernización de espacios deportivos en las cuatro regiones del estado.
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