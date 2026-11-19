¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El dólar se encareció más de 27 centavos en una sola jornada. Este jueves 19 de noviembre cerró en 19.1182 pesos en el mercado interbancario, frente a los 18.8456 del miércoles, de acuerdo con el Banco de México (Banxico). El avance de 1.45% en la cotización dejó al peso en su nivel de cierre más débil en casi 17 meses, según El Economista.

A las nueve de la mañana, el dólar se negociaba en 18.9843 pesos. Durante la sesión llegó a 19.1390, según el registro de Banxico. El banco central también publicó un tipo de cambio FIX de 19.0270 pesos, que se calcula por separado y sirve como referencia para liquidar determinadas obligaciones en dólares en México.

LEA TAMBIÉN "Excelente", la reunión con Trump: CSP Conversación entre mandatarios estuvo centrada exclusivamente en temas comerciales

La presión vino de las tasas

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El retroceso del peso coincidió con la publicación de las minutas de Banxico sobre su decisión del 5 de noviembre, cuando recortó la tasa de referencia de 6.50% a 6.25%. Un día antes, la Reserva Federal de Estados Unidos había difundido las actas de su reunión de octubre, en la que mantuvo su tasa entre 3.75% y 4%.

Dos integrantes del comité votaron por subirla un cuarto de punto en esa misma reunión.

Las actas de la Fed muestran que casi todos los participantes consideraron probable que hagan falta nuevas alzas para llevar la inflación a su meta de 2%. Esa perspectiva presionó al peso porque, si las tasas suben en Estados Unidos mientras se mantienen en México, se reduce la ventaja de rendimiento que ofrecen las inversiones en pesos, un factor que El Economista y Bloomberg señalaron en la jornada cambiaria.

La brecha entre la tasa de Banxico y el punto medio del rango estadounidense es de casi 2.38 puntos porcentuales. La próxima decisión de la Fed se conocerá al término de su reunión del 8 y 9 de diciembre y dependerá de cómo evolucionen la inflación y el empleo.