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Los seguidores de la Mansión VIP celebraron en redes sociales el nuevo corrido de La Cukis, una de las participantes que ha conquistado el cariño del público y que ahora protagoniza un tema interpretado por Pedro Rivera, el hermano mayor de la dinastía Rivera.

Pedro Rivera lanza corrido para La Cukis

En pocos días, el particular sentido del humor y la autenticidad de la tiktoker en el reality show creado por HotSpanish y que es transmitido de forma ininterrumpida en YouTube, la han catapultado a la fama.

El tema destaca la participación de la influencer y cómo es que ha sobrellevado sus primeros días de encierro; "gracias por transmitir tanta alegría y por ser tan ocurrente. Pocas veces surgen talentos naturales como tú", escribió Rivera al compartir la canción en Instagram.

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Letra del corrido y repercusión en redes

"En Agua Prieta Sonora nació una influencer querida, es la gran Cukis famosa, por todos muy conocida. Su controversia es historia, transmite mucha alegría.

"Es una flor de renombre, la reina del internet, su identidad no la esconde, eso la dio a conocer. Un programa le propone con ella empezó a crecer

"Gracias a sus ocurrencias en TikTok se hizo viral, en la mansión su presencia le hizo ganar su lugar, ella le pone su esencia de forma espectacular.

"Programa de HotSpanish le dio la oportunidad, ha sabido mantenerse con su popularidad, también con Poncho De Nigris su huella pudo dejar.

"Ya suman varios millones los seguidores que tiene, dieciocho tiene la joven que es la más famosa influencer, todos los que la conocen la respetan y la quieren.

"La Cukis tiene una frase que ella mismo difundió: ´si por pendeja me caigo, por cabrona me levanto´, A la gente queda claro por qué triunfó. La Cukis con su carisma ha llamado la atención, muy alta tiene la estima, es la reina de la Mansión. de México nuestra amiga, se robó el corazón".