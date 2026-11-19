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Trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados volvieron a bloquear las instalaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro.

Bloqueo en el Palacio Legislativo y acciones de la autoridad

Señalaron que no han recibido respuesta de la Mesa Directiva a su petición de restituir el apoyo económico que les retiraron en abril de este año.

Un grupo de representantes está reunido con la Mesa Directiva, pero impiden la entrada y salida de personal de la Cámara de Diputados.

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Cronología del caso y demandas de los jubilados

El pasado 4 de noviembre también bloquearon las instalaciones, y fueron recibidos por Raúl Bolaños Cacho, presidente de la Mesa Directiva, con quien acordaron reunirse nuevamente el pasado 12 de noviembre; pero no recibieron respuesta.

En abril de 2026, la Cámara de Diputados le retiró el apoyo mensual a 535 jubilados sindicalizados, y ofreció un pago final que aceptaron 182 jubilados.

Desde entonces, a la fecha, se incorporaron 55 nuevos jubilados al padrón, y fallecieron ocho, por lo que solicitan se restituya el apoyo económico para 400 jubilados sindicalizados el próximo año.

Exigen presupuesto para reactivar el numeral 23, Convenio de Prestaciones Económicas, Sociales, Culturales y Recreativas, por el que recibían 11 mil 992 pesos mensuales aproximadamente.