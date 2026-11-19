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Un ciberataque contra proveedores de JPMorgan Chase dejó expuestos datos de miles de clientes del banco estadounidense, principalmente direcciones de correo electrónico, informó Associated Press (AP) este jueves 19 de noviembre.

Mastercard confirmó por separado la exposición de correos de un grupo reducido de tarjetahabientes inscritos en un programa de beneficios.

JPMorgan Chase informó que, según su investigación preliminar, los atacantes accedieron a información de mercadotecnia que estaba en manos de sus proveedores y que podría incluir nombres y correos electrónicos de clientes.

AP reportó que entre los datos difundidos también figuran algunos números telefónicos. El banco dijo que contactará directamente a los clientes afectados cuando corresponda y les ofrecerá asistencia, incluido monitoreo gratuito de crédito.

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Mastercard indicó que la exposición ya fue contenida y que trabaja con el proveedor para atender a los tarjetahabientes afectados. La empresa señaló que el incidente no comprometió datos de pago ni interrumpió el funcionamiento de su red.

Visa, por su parte, vinculó los reportes a un incidente con un proveedor externo en Asia-Pacífico. Aseguró que sus sistemas y los datos de pago, incluidos los números de tarjeta, no resultaron afectados. La compañía no confirmó la exposición de datos de contacto de sus clientes.

Las compañías no identificaron públicamente a los proveedores involucrados y todavía se desconoce si los tres casos corresponden al mismo ataque. Chase aclaró que el incidente es independiente de la falla de software que interrumpió algunos de sus servicios a principios de semana.