Muertos en Gaza llegan a 69,169

Mientras, Israel y Hamás continúan intercambio de cuerpos

Por AP

Noviembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Muertos en Gaza llegan a 69,169

Jan Yunis, Franja de Gaza.- Más de 69,000 palestinos han muerto hasta el momento en la guerra que libran Israel y Hamás en Gaza, informaron el sábado funcionarios de salud del territorio palestino, mientras ambas partes completaban el último intercambio de cuerpos bajo los términos de un acuerdo de alto al fuego.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que la cifra de palestinos muertos en la guerra alcanzó las 69,169 personas. 

El último incremento en las muertes se atribuye a la recuperación de más cuerpos de debajo de los escombros desde el anuncio de un alto el fuego el 10 de octubre, ya la identificación de cadáveres previamente no identificados. También incluye a palestinos muertos por ataques en el territorio desde que el alto al fuego entró en vigor, ataques que Israel dice son para eliminar a combatientes.

Israel devolvió el sábado los cuerpos de 15 palestinos a Gaza, según funcionarios del hospital en la Franja de Gaza, un día después de que insurgentes entregaron los restos mortales de una persona a Israel. Fue identificado como Lior Rudaeff, según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu. El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas indicó que Rudaeff nació en Argentina.

Los intercambios de muertos son el componente central de la fase inicial del acuerdo que requiere que Hamás devuelva los restos de todos los cautivos lo más rápido posible. Familias y simpatizantes se reunieron nuevamente el sábado por la noche en Tel Aviv para exigir el retorno de todos.

Ahmed Dheir, director de medicina forense en el Hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis, en Gaza, aseguró que Israel ha devuelto los restos de 300 personas, de las cuales 89 han sido identificadas.

“No tenemos suficientes recursos ni el ADN para emparejarlos con las familias de los mártires”, lamentó Dheir. Los no identificados serán enterrados en lotes.

Familias esperanzadas miraron dentro de las bolsas de cuerpos de restos descompuestos. “Ciérralo, no es él”, dijo un familiar.

“Siempre vengo aquí. No he perdido la esperanza. Todavía lo estoy esperando”, sostuvo la madre de un niño desaparecido, quien no dio su nombre.

