Ataque con cuchillo en Belfast: detenido sudanés y reacción oficial

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LONDRES (AP) — Los líderes del Reino Unido pidieron calma el martes después de que la policía arrestó a un sudanés por un violento apuñalamiento en una zona residencial de Belfast que atrajo la atención nacional debido a videos gráficos del ataque compartidos en internet y porque se dice que el sospechoso es solicitante de asilo.

La policía informó que la víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladado al hospital con lesiones graves en los ojos, el rostro y la espalda después de que lo atacaron en la calle a última hora del lunes en el norte de Belfast, en Irlanda del Norte. Indicaron que el sospechoso, de unos 30 años, fue detenido bajo sospecha de intento de asesinato y permanece bajo custodia policial. En el lugar se encontró un cuchillo de cocina.

La policía trata de determinar el motivo, pero no había información que sugiriera que el ataque estuviera relacionado con el terrorismo, señaló Ryan Henderson, subjefe de policía del Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Agregó que la policía no buscaba a ninguna otra persona vinculada con el ataque.

"Este brutal ataque habrá provocado una onda expansiva en la comunidad, causando una preocupación real", manifestó.

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Los líderes de Irlanda del Norte y el jefe de policía ofrecieron una conferencia de prensa en la que instaron a la gente a no incitar el odio y el miedo ni atacar a comunidades específicas, después de que medios informaron que se planeaban protestas en respuesta al incidente.

El ataque desató de inmediato preguntas sobre el estatus migratorio del sospechoso, incluso por parte de algunos políticos. Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, instó a las autoridades a frenar la "inmigración descontrolada".

El jefe de policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, dijo a los periodistas que el sospechoso reside en el Reino Unido con una visa de cinco años concedida en septiembre de 2023. Boutcher indicó que se creía que había viajado de Sudán a París y Dublín antes de solicitar asilo en Belfast.

Añadió que el sospechoso no era conocido por la policía norirlandesa.

Al ser presionado sobre el tema en el Parlamento, el secretario para Irlanda del Norte, Hilary Benn, afirmó que no podía confirmar si el presunto atacante llegó al Reino Unido de manera ilegal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó que el ataque fue "repugnante" y afirmó que no tenía "ninguna tolerancia para escenas aborrecibles de violencia como esta en nuestras calles".

Su oficina señaló que "es momento de mantener la calma", y añadió que "es importante que la policía tenga el tiempo y el espacio para investigar adecuadamente".

La policía y altos cargos políticos instaron a la gente a no compartir las imágenes gráficas del ataque que circulaban en internet, ni a difundir desinformación sobre la situación.

En un caso similar en diciembre, un estudiante universitario fue apuñalado hasta la muerte en Southampton, Inglaterra. Henry Nowak, que era blanco, fue asesinado por Vickrum Digwa, un sij que afirmó falsamente ante la policía que él había sido víctima de una agresión racista por parte de Nowak. Cuando llegaron los agentes, inicialmente trataron a Nowak como sospechoso antes de notar su lesión e intentar reanimarlo.

La semana pasada Digwa fue declarado culpable de asesinato por apuñalar a Nowak con una daga sij y fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años.

El caso avivó intensos debates sobre la actuación policial y la raza, y una protesta por la muerte de Nowak se tornó violenta, con algunos atacando a la policía con sillas y piedras. Varias personas fueron acusadas de alteración violenta del orden público e incluso el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, culpó a la inmigración por la violencia.