Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona
Perdió el control y chocó contra una camioneta Suzuki; la Fiscalía abrió carpeta de investigación
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida al chocar con una camioneta Suzuki en el desnivel de Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, al poniente de la capital.
El reporte se recibió cerca de las 09:30 horas de este martes, cuando el motociclista que circulaba en la parte baja del puente a desnivel con dirección al Circuito Potosí, perdió el control hacia su izquierda y choca con una camioneta Suzuki que circulaba con dirección al bulevar Río Santiago.
Al sitio arribaron paramédicos, quienes al valorarlo, determinaron que ya no contaba con signos vitales; en el lugar, también se atendió a la persona que conducía el vehículo Suzuki.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Peritos de la SSPC municipal iniciaron con los protocolos correspondientes.
Policía de investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron la carpeta de investigación.
Motociclista se rompe una pierna en caída
CIUDAD VALLES. -Dos hombres cayeron de una motocicleta sobre el camino que conecta a los ejidos San Miguel y Las Conchas. El percance sucedió durante la tarde del domingo, a inmediaciones del ejido S...
no te pierdas estas noticias
Realizan operativo especial en Tamuín tras violencia
Redacción
La dependencia estatal reportó el hallazgo de una camioneta con una persona sin vida y diversos indicios
Video | Motociclista pierde la vida en desnivel de Sierra Leona
Redacción
Perdió el control y chocó contra una camioneta Suzuki; la Fiscalía abrió carpeta de investigación
Fotos | Roban balón gigante de restaurante en Industrias
Redacción
Era parte de los adornos por el Mundial de Futbol 2026