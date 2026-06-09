Soledad también alista pantalla para juegos del Mundial
El Instituto de la Juventud coordina torneos en categorías varonil, infantil y femenil con premios en efectivo
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El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizará del 11 de junio al 19 de julio la transmisión gratuita de 52 partidos de fútbol en la Plaza Principal del municipio, donde además se desarrollarán actividades recreativas, deportivas y culturales para los asistentes.
Las actividades iniciarán este jueves desde las 11:00 horas, previo a la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica programado para las 13:00 horas en una pantalla instalada en la plaza.
Además de la proyección de los partidos, se llevarán a cabo torneos de fútbol 4 contra 4 en cancha sintética, futbolito, concursos de dominadas, un torneo virtual de FC 26, dinámicas recreativas, entrega de artículos promocionales y presentaciones musicales.
El torneo es organizado por el Instituto de la Juventud y se jugará en las categorías varonil, infantil y femenil, con premiación en efectivo en una cancha sintética que se instaló en la Plaza Principal.
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El gobierno municipal, además, informó que se habilitará un stand parrillero para que las familias y grupos de amigos puedan preparar carne y alimentos antes de cada partido.
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