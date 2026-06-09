GCE repele ataque armado en Tamuín; abaten a uno

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TAMUÍN.- Luego de los recientes hechos violentos ocurridos en el municipio de Tamuín, elementos de la Guardia Civil Estatal activaron un operativo y fueron agredidos por presuntos delincuentes; sin embargo, repelieron el ataque y abatieron a uno de ellos.

Como se informó anteriormente, suman tres ataques armados en menos de veinticuatro horas en este municipio.

El primero ocurrió la tarde del lunes en el ejido Antiguo Tamuín, donde una mujer de 30 años de edad, que se encontraba en una tienda de abarrotes, fue ultimada a tiros.

Mientras que durante la madrugada de este martes, un hombre sobrevivió a un atentado en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Los Pericos.

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Asimismo, en la colonia Hidalgo, delincuentes privaron de la vida a una mujer de aproximadamente 50 años de edad.

Cuando se dirigían al sitio donde ocurrió el último hecho, los oficiales de la Guardia Civil Estatal fueron atacados a balazos por varios individuos que enseguida emprendieron la huida en una camioneta.

Los proyectiles únicamente causaron daños a una patrulla; los policías resultaron ilesos y repelieron la agresión. Posteriormente se registró una persecución.

Varias cuadras adelante, los agresores abandonaron la camioneta y huyeron a pie. Dentro de la unidad fue hallado un hombre sin vida; vestía ropa táctica y usaba pasamontañas. Hasta el momento no ha sido identificado.

Fotos: SSPC

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), con base en labores de inteligencia se ha detectado que personas provenientes de otras entidades intentan ingresar a territorio potosino para delinquir.

La dependencia añadió que mantiene un despliegue coordinado con autoridades federales y municipales para fortalecer el blindaje de la región Huasteca.