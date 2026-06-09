Saldrá caro el Mundial para bares de San Luis

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Hasta 15 mil pesos extras comprometería el permiso de transmisión de partidos de futbol del mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá, lo que por sí solo ya representaría una merma para la industria de los bares y del entretenimiento por el pago de derechos a la FIFA, advirtió Roberto Arturo Pinto Madrid, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares y Entretenimiento.

Asociación de Empresarios de Bares alerta sobre costos de transmisión

En entrevista, el empresario precisó que el precio de la transmisión sería la única complicación, si se considera que para muchos negocios puede ser alentador contar con los derechos para que los consumidores vean el mundial en el establecimiento, en caso de que la selección mexicana juegue cuatro o cinco juegos, tomando en cuenta que la gente no está esperando los más de 50 juegos.

Explicó que "vendría un panorama un poco negativo para el sector de los bares por los costos de transmisión", ya que tan solo el paquete de derechos de transmisión cuesta 15 mil pesos únicamente para los encuentros de futbol, lo que representa un gasto fuerte para los establecimientos que pretendan transmitir los partidos.

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Impacto económico y limitaciones para bares

El entrevistado añadió que a este gasto se suma el costo de la propia licencia para la organización de la actividad comercial, además de lo que implica la venta de bebidas alcohólicas y de alimentos, lo que va sumando presión sobre los negocios, sobre todo por el impacto económico a la actividad en general.

Expuso que el próximo torneo mundialista de fútbol debería de ser una expectativa positiva para el desarrollo comercial y el crecimiento y desarrollo económico de la entidad, pero por el contrario, esas transmisiones estarán marcadas por un obstáculo más que no todos los establecimientos podrán sortear.

Recordó que precisamente por el costo, no todos los establecimientos están en posibilidades de adquirir esos paquetes de transmisión, a lo que también se suma el hecho de que no es posible realizar publicidad de manera abierta y relativa al Mundial de futbol, porque hay protección de derechos de propiedad intelectual a favor de la FIFA.