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TRIUNFAN EN La VIDA

FIRMAN SUS TÍTULOS PROFESIONALES

Por Maru Bustos PULSO

Junio 09, 2026 03:00 a.m.
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Un un ambiente lleno de orgullo, nostalgia y celebración, el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí, llevó a cabo Por Siempre Tec, una tradicional ceremonia en la que las y los estudiantes de la generación 2026 firman de puño y letra sus títulos profesionales.

Este evento representa el último paso formal de los estudiantes antes de recibir sus documentos en la ceremonia oficial de graduación y su transición hacia la comunidad de egresados del Tec.

Durante la jornada, acompañados por directivos, profesores y sus familias, los futuros profesionistas plasmaron la firma que valida años de dedicación, desvelos y crecimiento tanto académico como personal.

Por Siempre Tec reafirma el compromiso de la institución por formar líderes con sentido humano y espíritu emprendedor, listos para integrarse al mundo laboral y generar un impacto positivo en la sociedad.

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