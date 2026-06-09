TRIUNFAN EN La VIDA
FIRMAN SUS TÍTULOS PROFESIONALES
Galeria
Un un ambiente lleno de orgullo, nostalgia y celebración, el Tecnológico de Monterrey campus San Luis Potosí, llevó a cabo Por Siempre Tec, una tradicional ceremonia en la que las y los estudiantes de la generación 2026 firman de puño y letra sus títulos profesionales.
Este evento representa el último paso formal de los estudiantes antes de recibir sus documentos en la ceremonia oficial de graduación y su transición hacia la comunidad de egresados del Tec.
Durante la jornada, acompañados por directivos, profesores y sus familias, los futuros profesionistas plasmaron la firma que valida años de dedicación, desvelos y crecimiento tanto académico como personal.
Por Siempre Tec reafirma el compromiso de la institución por formar líderes con sentido humano y espíritu emprendedor, listos para integrarse al mundo laboral y generar un impacto positivo en la sociedad.
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