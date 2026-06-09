Fotos | Roban balón gigante de restaurante en Industrias
Era parte de los adornos por el Mundial de Futbol 2026
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La administración del restaurante "Rey Parrillero", ubicado en avenida Industrias, denunciaron el robo de un balón gigante que habían colocado con motivo del Mundial de FIFA 2026.
"A la persona que se llevó nuestra pelota del Mundial: Quizá pensaste que llegabas victorioso a casa con ella, pero la realidad es otra. No te llevaste solamente una decoración. Te llevaste parte de la ilusión, el trabajo y el esfuerzo que hicimos para que nuestros clientes disfrutaran una experiencia diferente", señalaron en sus redes sociales.
"Esa pelota no era para nosotros. Era para las familias, para los niños que se detenían a verla, para quienes se tomaban fotografías y para todos los que compartían la emoción del Mundial", agregaron.
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Lo más triste -señalaron- no es perder una decoración, "lo más triste es preguntarnos por qué seguimos haciendo de México un lugar donde algunos prefieren llevarse lo que no les pertenece en lugar de construir algo para todos. Aún así, seguiremos trabajando, creando y apostando por nuestra comunidad. Porque somos más los que construimos que los que destruyen".
De acuerdo con una imagen compartida por el restaurante, en el video se aprecia a un hombre que mete el balón en una camioneta gris.
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