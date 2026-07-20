Ocho mandatarios y rey Felipe VI asistirán a asunción de Keiko Fujimori
Ceremonia de asunción contará con líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras y Ecuador.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
LIMA (AP) — Perú confirmó el lunes que ocho mandatarios de Latinoamérica y el rey de España asistirán el 28 de julio a la ceremonia de asunción de la presidencia electa Keiko Fujimori.
Mandatarios latinoamericanos y rey de España confirmados para la ceremonia
El canciller peruano Carlos Pareja dijo a la prensa que vendrán a Lima los presidentes de Argentina, Javier Milei; Bolivia, Rodrigo Paz; Chile, José Kast; Paraguay, Santiago Peña; Uruguay, Yamandú Orsi; Panamá, José Mulino; Honduras, Nasry Asfura y Ecuador, Daniel Noboa. También el rey de España Felipe VI.
Pareja declaró tras visitar a la presidenta electa conservadora en su oficina en Lima.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Perfil y promesas de Keiko Fujimori tras su victoria electoral
Keiko Fujimori, de 51 años, ganó los comicios en Perú en su cuarto intento. Su triunfo en el balotaje del 7 de junio ante el progresista Roberto Sánchez fue de casi 50.000 votos, gracias al decisivo apoyo que recibió de votantes del exterior. Antes fue legisladora y primera dama en el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Keiko Fujimori ha prometido gobernar "por cinco años", a diferencia de su padre quien buscó permanecer en poder y fue reelegido en 1995 y en 2000. Luego abandonó Perú en 2000 tras escándalos de corrupción y huyó a Japón. Después fue extraditado desde Chile, a donde había llegado de forma sorpresiva, y luego fue condenado por corrupción y asesinato. Fue excarcelado tras un indulto presidencial en 2023 y murió en 2024.
no te pierdas estas noticias
Ocho mandatarios y rey Felipe VI asistirán a asunción de Keiko Fujimori
AP
Ceremonia de asunción contará con líderes de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Panamá, Honduras y Ecuador.
Exsoldado provoca incendio y disparos en edificio de inmigración en Nueva York
AP
El FBI y la policía investigan el ataque ocurrido en Federal Plaza, foco de protestas migratorias.
EEUU impone aranceles del 50% a productos canadienses por disputas comerciales
AP
La medida afecta principalmente autos, alcohol y productos lácteos y excluye energéticos y minerales.