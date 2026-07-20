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Depresión tropical se acerca a costas del Golfo de México

Fausto alcanza vientos de 110 km/h en el Pacífico y no representa peligro para tierra firme.

Por AP

Julio 20, 2026 06:03 p.m.
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Depresión tropical se acerca a costas del Golfo de México
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      NUEVA ORLEANS (AP) — Una depresión tropical se desplazaba el lunes de forma errática mientras se acercaba a las costas de Estados Unidos en el Golfo de México en una trayectoria que podría provocar marejadas ciclónicas, fuertes lluvias e intensos vientos en varios estados durante la semana.

      Avisos y trayectoria de la depresión tropical

      La depresión se ubicaba el lunes por la tarde a unos 165 kilómetros (105 millas) al sur de Panama City, Florida, con vientos sostenidos de 55 km/h (35 mph). Se tiene previsto que siga fortaleciéndose y se convierta en tormenta tropical en las próximas horas informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

      El NHC, con sede en Miami, señaló que el sistema se desplazaba con dirección noroeste a unos 6 km/h (3 mph) en una trayectoria que lo llevaría cerca de o a lo largo de la costa norte del golfo de México por varios días. Se emitió un aviso de marejada ciclónica que se extiende desde la desembocadura del río Mississippi hasta los límites entre Alabama y Florida.

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      También se emitió un aviso tormenta tropical desde el río Ochlockonee, en Florida, hasta el sureste de Luisiana, en los límites entre los municipios de Jefferson y Plaquemines.

      Condiciones y riesgos en la región

      La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Nueva Orleans señaló que las condiciones de tormenta podrían presentarse desde la franja noroeste de Florida hasta Luisiana para el martes. Advirtió sobre ráfagas de viento de 60 km/h (40 mph) y mencionó un posible aviso por marejada ciclónica "potencialmente mortal" para las costas de Alabama, Mississippi y el sureste de Luisiana.

      El centro de huracanes indicó que podrían registrarse marejadas de hasta 1,2 metros (cuatro pies) en partes de las costas de Luisiana y Mississippi, y advirtió que también podría se podrían registrar esta semana uno o dos tornados aislados en la región de Big Bend, en Florida.

      El servicio meteorológico añadió que también podrían presentarse zonas de inundaciones repentinas a lo largo de la costa hasta el viernes, desde el oeste de Florida hasta el centro de Texas. Agregó que las precipitaciones podrían alcanzar entre 7 y 12 centímetros (3 y 5 pulgadas) a lo largo de la costa de Luisiana, con cantidades mayores previstas en algunas áreas, en particular al sur del lago Pontchartrain.

      En tanto, en el océano Pacífico oriental, la tormenta tropical Fausto se fortaleció el lunes y se encontraba cerca de alcanzar categoría de huracán mar adentro, lejos de México.

      Fausto registraba el lunes vientos máximos sostenidos de 110 km/h (70 mph) y se ubicaba a unos 1.205 kilómetros (745 millas) al suroeste del extremo sur de la península de Baja California, México. El centro de huracanes indicó que la tormenta se desplazaba hacia el noroeste a 17 km/h (10 mph ) y no representaba amenaza para tierra.

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