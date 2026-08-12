Israel ataca a comandante de Hamás en Gaza con drones

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El ejército israelí indicó que atacó el miércoles a un comandante de Hamás en el norte de Gaza mediante una ofensiva selectiva con drones, pese a la presión para detener ese tipo de ataques por parte de funcionarios que supervisan los esfuerzos de paz.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos en la guerra de Irán y en Oriente Medio.

Israel afirma que atacó a comandante de Hamás; no está claro si murió

Un ataque con drones israelí impactó a un hombre en la ciudad de Beit Lahiya que fue descrito por el ejército de Israel como un comandante de Hamás. Fue el primer ataque selectivo que Israel ha anunciado desde el 3 de agosto.

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Los ataques selectivos han sido objeto de un mayor escrutinio desde que el presidente estadounidense Donald Trump anunció un acuerdo destinado a impulsar los esfuerzos de paz en Gaza que incluye detener ese tipo de ataques.

Aunque Hamás aceptó el plan para desmantelar sus armas, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo rechazó a principios de esta semana, diciendo que Hamás debe desarmarse por completo antes que Israel acepte los términos. Funcionarios de la Junta de Paz han instado a Israel a detener los ataques como una forma de hacer avanzar el acuerdo.

El ejército israelí no proporcionó detalles sobre el hombre atacado ni aclaró si murió. Funcionarios de los hospitales Shifa y Nasser dijeron que el miércoles ingresaron cuatro personas heridas.

El Ministerio de Salud en Gaza ha reportado 45 muertos desde el 1 de agosto.

Tres paquistaníes entre los muertos en ataque hutí a barco

El ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, condenó el ataque de los rebeldes hutíes a la embarcación en el estrecho de Bab el-Mandeb el miércoles, e informó que tres paquistaníes murieron en el incidente y otro resultó herido. En total, seis personas perdieron la vida en el ataque del martes.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán y un bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, en el extremo sur de Yemen, que es una ruta alternativa para que Arabia Saudí envíe su petróleo.

El ataque se produjo en el marco de un número creciente de ataques hutíes contra las fuerzas gubernamentales en Yemen e instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení, así como contra el transporte marítimo del reino en el mar Rojo.

Trump insiste en que bloqueo da a EEUU el control del estrecho de Ormuz

Al afirmar que Estados Unidos tiene el "control total" del estrecho de Ormuz, Trump dijo el miércoles: "¡CREO QUE LO MANTENDREMOS!".

La publicación de Trump en redes sociales se refirió al bloqueo de Estados Unidos a los puertos de Irán. Una ruta vital para una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo antes de la guerra, el estrecho ha estado en gran medida cerrado a otro tráfico desde el inicio de la guerra debido a los ataques de Irán contra el transporte marítimo.

Esos ataques siguen pese al bloqueo y a los ataques de Estados Unidos.

Irán ha dicho que el estrecho sólo se reabrirá si Estados Unidos cumple una lista de exigencias, entre ellas levantar el bloqueo.

Pakistán presiona para relajar tensiones entre EEUU e Irán

El ministro paquistaní de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, se reunió el miércoles con el embajador iraní Reza Amiri Moghadam en Islamabad, cuando Pakistán busca reanudar las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos.

La reunión tuvo lugar un día después que Pakistán envió al ministro del Interior, Mohsin Naqvi, a Teherán para conversaciones con los principales líderes de Irán.

Un acuerdo provisional para poner fin a los combates alcanzado a mediados de junio expirará el lunes. El alto el fuego se vino abajo el mes pasado cuando Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques durante más de dos semanas antes de hacer una pausa.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán, Tahir Andrabi, dijo el miércoles a los periodistas que el acuerdo de junio sigue siendo válido y que el plazo podría ampliarse.

"No estamos cerrando el capítulo", dijo Andrabi.

Turquía condena reconocimiento de Colombia de soberanía israelí sobre Altos del Golán

Turquía condenó la decisión del nuevo gobierno de Colombia de reconocer la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y la calificó como una medida para "legitimar la ocupación israelí" del territorio.

Unos días después de la toma de posesión del conservador Abelardo de la Espriella como presidente el viernes, Colombia se convirtió en el segundo país en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio, capturado durante la guerra de Oriente Medio de 1967 y anexionado en 1981.

El primero fue Estados Unidos, que durante el primer mandato de Trump revirtió más de medio siglo de política estadounidense.

Naciones Unidas reconoce el territorio como parte de Siria.

Kuwait frustra complot contra instalación no identificada

El Ministerio del Interior de Kuwait indicó que un "complot terrorista" contra una instalación no especificada fue frustrado el miércoles cuando un ciudadano kuwaití afiliado al grupo Estado Islámico fue detenido poco antes de llevar a cabo su plan.

El Ministerio señaló que el hombre había recibido entrenamiento para fabricar explosivos y activar drones que se utilizarían en el ataque planeado.

El Ministerio agregó que se había apuntado a una instalación vital, pero no dio más detalles.