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Deslizamiento de tierra en Mumbai deja siete muertos y cuatro heridos

Equipos de rescate enfrentan dificultades por calles estrechas para atender a afectados en Mumbai.

Por AP

Agosto 12, 2026 04:00 p.m.
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Deslizamiento de tierra en Mumbai deja siete muertos y cuatro heridos
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      Intensas lluvias monzónicas causaron un deslizamiento de tierra en un barrio densamente poblado de Mumbai, la capital financiera de India, a primera hora del miércoles, que dejó al menos siete muertos y cuatro heridos, informaron las autoridades.

      La tragedia ocurrió antes del amanecer, cuando una parte de la ladera se desplomó sobre dos o tres viviendas en un grupo de casas muy apiñadas en Ghatkopar, un suburbio de Mumbai, explicó Tanaji Kambli, un funcionario municipal.

      Las autoridades iniciaron de inmediato una operación de rescate en la que participaron bomberos, policías, la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres y funcionarios municipales, pero los trabajos se vieron obstaculizadas por la estrechez de los callejones de acceso que impidieron el uso de maquinaria pesada, de acuerdo con las autoridades.

      Los rescatistas sacaron al menos a 10 personas de entre los escombros y las trasladaron de urgencia a un hospital público. Tanaji señaló que seis personas, incluyendo dos niños y dos adolescentes, fueron declaradas muertas a su llegada al centro. Otras cuatro fueron hospitalizadas y estaban recibiendo tratamiento.

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      Los rescatistas recuperaron un cuerpo más tarde el miércoles, lo que elevó el número de muertos a siete, dijo Tanaji. Según residentes locales, una persona seguía desaparecida, mientras los equipos continuaban retirando los escombros, añadió.

      Ritu Tawde, la alcaldesa de Mumbai, visitó la zona y anunció una compensación económica para las familias de las víctimas.

      La agencia meteorológica de India pronosticó condiciones monzónicas más intensas en el oeste del país. Las autoridades instaron a residentes en zonas propensas a inundaciones y deslaves a estar alerta.

      Mumbai, una ciudad de más de 20 millones de habitantes, recibe algunas de sus lluvias más intensas entre junio y septiembre. Los aguaceros torrenciales suelen inundar carreteras y vías ferroviarias, y alteran el tráfico aéreo y ferroviario. También causan deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios, en especial en asentamientos abarrotados en laderas, donde las viviendas suelen construirse sobre pendientes inestables.

      Desde hace tiempo, los expertos advierten que la rápida urbanización, la construcción en laderas frágiles y el deficiente sistema de drenaje hacen que Mumbai sea cada vez más vulnerable a desastres letales relacionados con el monzón, a lo que se suman los peligros del cambio climático, que trae lluvias más intensas y más impredecibles.

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