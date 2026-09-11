logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Fotogalería

Semana de la Moda en Nueva York inicia con fuerte apuesta ética

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Ataque de Israel en Gaza mata a familia

Un matrimonio y sus dos hijas perdieron la vida cuando un dron impactó y destruyó su vivienda

Por EFE

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
A
Ataque de Israel en Gaza mata a familia
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Jerusalén.- Un matrimonio y sus hijas de 8 y 12 años murieron en un ataque israelí perpetrado este jueves contra su casa en el extremo norte de la Franja Gaza, según informó a EFE el hospital gazatí Shifa, que recibió los cuerpos.

      El ataque se produjo en la zona de Beit Lahia, situada en el norte de la ciudad de Gaza y cerca de las posiciones donde están apostadas las tropas israelíes, que controlan más del 60 % de la Franja palestina.

      La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, indicó que el ataque se produjo con un dron, que varias personas más resultaron heridas en el bombardeo y que podría haber desaparecidos entre los escombros.

      Añadió que Israel atacó este jueves con artillería las zonas al este de la ciudad de Gaza (norte), mientras que los buques de la armada israelí abrieron fuego en las aguas frente a Jan Yunis (sur).

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En un comunicado, el Ejército israelí afirmó que el ataque fue contra una "estructura militar" cercana a la ´línea amarilla´ a partir de la cual están las tropas israelíes, y "desde donde previamente se había identificado la operación de terroristas".

      Añade que el padre de la familia muerto, Mumin Abdel Rahman Ahmad -cuyo nombre confirmaron fuentes médicas gazatíes-, era "un militar que había participado directamente en combates contra las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)".

      Según el último recuento del Ministerio de Sanidad gazatí, que no tiene en cuenta los fallecidos este jueves, las tropas israelíes han matado a 73,669 personas desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza en octubre de 2023, de ellas 1,358 desde la entrada en vigor del alto el fugo hace ahora once meses.

      A pesar de dicha tregua, cada día Israel lanza ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a miembros de Hamás, y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla a partir de la cual están las tropas israelíes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        ¿Estímulo o compra del voto?: Trump promete 5 mil dólares si ganan republicanos
        ¿Estímulo o compra del voto?: Trump promete 5 mil dólares si ganan republicanos

        ¿Estímulo o compra del voto?: Trump promete 5 mil dólares si ganan republicanos

        SLP

        EFE

        El senador Bernie Moreno impulsa iniciativa legislativa para distribuir el dividendo Trump.

        Carney mantiene abierto diálogo con Trump, pero anticipa más acercamiento a Europa
        Carney mantiene abierto diálogo con Trump, pero anticipa más acercamiento a Europa

        Carney mantiene abierto diálogo con Trump, pero anticipa más acercamiento a Europa

        SLP

        EFE

        Carney explica que Canadá rechazó la propuesta por no ser sólida ni proteger su soberanía cultural.

        Trump defiende guerra con Irán y critica a demócratas en convención
        Trump defiende guerra con Irán y critica a demócratas en convención

        Trump defiende guerra con Irán y critica a demócratas en convención

        SLP

        AP

        El evento en Dallas reunió a líderes republicanos y destacó la campaña por el Senado en Texas.

        Piden a Marco Rubio no usar a México en su campaña
        Piden a Marco Rubio no usar a México en su campaña

        Piden a Marco Rubio no usar a México en su campaña

        SLP

        El Universal

        La Presidenta Sheinbaum rechazó que se use el tema de cárteles para fines políticos