Trump defiende guerra con Irán y critica a demócratas en convención

Trump cerró el miércoles la noche inaugural de la inusual convención republicana de mitad de mandato arremetiendo contra los demócratas, a quienes calificó de extremistas, y defendió firmemente la guerra contra Irán, mientras hacía la extraordinaria promesa de pagar 5.000 dólares a cada estadounidense adulto si su partido conserva el control de ambas cámaras del Congreso después de noviembre.

La propuesta, que podría costar al menos 1 billón de dólares, es financieramente y políticamente inverosímil. Pero reflejaba el aparente cálculo de Trump de que necesita movimientos audaces para revitalizar las posibilidades de los republicanos, mientras los demócratas intentan aprovechar los bajos índices de aprobación del mandatario en reñidas contiendas en todo el país.

Trump disfrutó el convertir las próximas elecciones en algo centrado por completo en él, aunque no está claro si eso ayudará o perjudicará a su partido. Muchos republicanos están saltándose el evento de dos días en Dallas, mientras que otros esperaban que su presencia los colocara bajo los reflectores nacionales mientras trabajan para movilizar a los simpatizantes de Trump en un año en el que él no aparece en las boletas.

"Si entregamos el futuro de Estados Unidos a los demócratas de la izquierda radical, nuestra nación pasará la próxima década simplemente tratando de volver a ponerse de pie", dijo Trump. "Voten por los republicanos y dejaremos al mundo muy atrás durante generaciones".

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El presidente instó a la multitud a fingir que él se postula en noviembre, y dijo que había unas 35 contiendas clave en el Senado y la Cámara de Representantes, mientras su partido espera mantener el control del Congreso. Prometió "ir a cada uno de esos estados", lo que deja entrever que podría visitar algunos repetidamente.

Trump defiende guerra con Irán y medidas económicas

Pero también mencionó una y otra vez la impopular guerra en Irán, e incluso pareció reconocer que había perjudicado la economía de Estados Unidos. "Nos estaba yendo muy bien", expresó Trump, antes de acercarse a sus asesores económicos para decirles: "Odio tener que hacerles esto", y explicó que necesitaba iniciar el conflicto porque Irán estaba quizá "a dos, tal vez tres semanas de tener un arma nuclear".

De manera similar, defendió la imposición de aranceles generalizados a los socios comerciales de Estados Unidos, insistiendo en que la turbulencia económica resultante valdría la pena a largo plazo.

Sin embargo, las declaraciones más impactantes de Trump fueron su promesa: "Si los republicanos ganan el Senado y la Cámara (de Representantes), gracias a nuestra enorme fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de 5.000 dólares para cada ciudadano adulto en Estados Unidos".

El presidente dijo que la única condición sería que los beneficiarios gastaran el dinero en el país. No dio detalles sobre cómo se implementaría un plan así, pero declaró: "Se llamará el dividendo Trump".

Convención republicana en Dallas: mitin y recaudación

La reunión se realizó mientras los republicanos intentan aumentar el entusiasmo de cara al tramo final antes del día de las elecciones, pese a las preocupaciones económicas de los votantes y el descontento con la guerra en Irán. En el evento los demócratas fueron descritos como comunistas, antiestadounidenses e incluso malvados. Los republicanos se presentaron como una alternativa de "sentido común".

Trump dedicó varios minutos de su discurso a elogiar al fiscal general republicano de Texas, Ken Paxton, quien enfrenta una dura contienda por el Senado en lo que normalmente es el mayor estado republicano del país.

"Puede que él no hable de manera totalmente perfecta y que no sea el tipo más apuesto que he visto", comentó Trump sobre Paxton, y añadió: "se merece ser su próximo senador".

La convención recibió un impulso de una fuente improbable: el senador demócrata John Fetterman, de Pensilvania, quien dijo en un mensaje en video que "siempre voy a rechazar los extremos y el socialismo". Fetterman, que ha chocado con los líderes de su partido, aludió a la industria siderúrgica de su estado al prometer "trabajar con el presidente Trump para luchar y defender el modo de vida del acero".

Una cartelera de Trump y más Trump

Las convenciones políticas normales se celebran cada cuatro años y cumplen un propósito más allá del boato, ya que los partidos nominan formalmente a sus candidatos presidenciales. En cambio, la convención de esta semana es el Espectáculo de Trump, de principio a fin.

Las paredes del estadio donde juegan los Mavericks de Dallas estaban cubiertas con fotografías de Trump, incluso en los ascensores. Muchos asistentes llevaban sombreros y botas de vaquero y se veían muchas lentejuelas, además de gorras y otros artículos de "Hagamos grande a Estados Unidos otra vez" y de la bandera estadounidense.

Personas entre el público agitaban carteles que decían: "Los republicanos están arreglando el desastre de los demócratas", pese a que los republicanos controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la presidencia.

Durante las primeras horas de programación, se pronunciaron discursos ante decenas de asientos vacíos, incluso en zonas cercanas al escenario. La multitud empezó a llenarlos en su mayor parte antes del discurso de Trump, aunque las secciones superiores siguieron con poca gente.

Tras su intervención del miércoles, Trump volverá a subir al estrado para la clausura el jueves, después de que el vicepresidente JD Vance pronuncie su propio discurso.

"No voy a hacer nada tan importante como esto", señaló Trump al concluir su discurso en la noche inaugural, que rondó las dos horas de duración.

Washburne dijo que se prevé que el evento atraiga a unas 30.000 personas entre ambas noches, pero conseguir tiempo en televisión fue un reto. La temporada de la NFL comenzó el miércoles con un partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriots de Nueva Inglaterra. El jueves, los 49ers de San Francisco y los Rams de Los Angeles jugarán en Australia.

Participación de candidatos y líderes en la convención

Entre los oradores estuvieron líderes republicanos del Congreso y miembros del gabinete. También habló el secretario de Justicia Todd Blanche, algo inusual para el máximo responsable de las fuerzas del orden en el país, ya que los dirigentes del Departamento de Justicia no suelen participar en este tipo de eventos, dada la tradición de independencia política de la agencia.

Blanche dijo que Trump y Vance "ponen a las familias estadounidenses primero. Demuestran que el orden y la prosperidad van de la mano".

El candidato republicano al Senado por Michigan, Mike Rogers, que se enfrenta a Abdul El-Sayed, no dará su discurso hasta el jueves por la noche. Sin embargo, muchos oradores de la noche inaugural señalaron a El-Sayed como una muestra de que los demócratas eran demasiado radicales.

Hay 12 horas de programación en dos noches, con más de 100 oradores y segmentos centrados en temas como recortes de impuestos, acusaciones de fraude y seguridad fronteriza.

Trump también dejó entrever que hablaría mucho sobre Irán incluso antes de salir hacia Dallas. Mientras hablaba con reporteros en la pista junto al Air Force One, dijo que los precios del petróleo, que se han disparado por el conflicto, probablemente no bajarán hasta después de las elecciones de mitad de mandato, un pronóstico económico que podría ensombrecer las perspectivas de su partido.

"Justo después de los comicios, los precios del petróleo van a caer en picada", prometió, mientras los precios del crudo subían más de 3% el miércoles.

Los organizadores dicen que no les preocupa que algunos republicanos se salten la convención

A algunos republicanos no les agradaron las altas cuotas para poder ingresar. A miembros republicanos de la Cámara de Representantes se les pedía pagar 25.000 dólares por boletos y alojamiento para la convención, según personas al tanto de la situación y a quienes se les concedió el anonimato para hablar con franqueza sobre el acuerdo privado.

Otros 2.000 boletos fueron distribuidos por el Comité Nacional Republicano del Congreso, en gran medida a donantes y otras personas para asistir a la convención. Otros boletos se asignaron a los partidos estatales para que los distribuyeran según consideraran conveniente.

"Según el Comité Nacional Republicano, esto es una recaudación de fondos y un mitin con boletos, no una convención nacional tradicional", escribió el Partido Republicano del condado de Denton, en Texas, en una publicación de Facebook que anunciaba paquetes de 5.000 a 20.000 dólares.

La operación política de Trump, que ha estado acumulando cientos de millones de dólares, comenzó a gastar con fuerza a través de un nuevo grupo, No Going Back PAC Inc., informó el New York Times el miércoles. El grupo ha reservado 49 millones de dólares en seis contiendas competitivas para el Senado y una contienda competitiva para la Cámara de Representantes.

Eso se suma a los 10 millones de dólares que MAGA Inc., el super comité de acción política de Trump, ha gastado en la contienda por el Senado en Texas.