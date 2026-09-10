Piden a Marco Rubio no usar a México en su campaña

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien declaró que "la cabeza de la serpiente son los cárteles en México" y que el gobierno mexicano "ha hecho más de lo que jamás se había hecho" para perseguir a la delincuencia, pero "no es suficiente".

Sheinbaum considera declaraciones parte de campaña electoral

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo consideró que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos.

Acusó que la administración de Donald Trump un día reconoce los avances del gobierno de México y otro dice que no se hace lo suficiente.

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"Yo considero que es parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Ellos tienen elección de noviembre, y como hemos dicho: que no usen a México en su campaña", expresó.

Sheinbaum critica uso político y señala problemas en EU

La mandataria federal agregó que Estados Unidos "tiene sus problemas" e insistió que no se debe usar a México como parte de la campaña electoral estadounidense.

"Nuevamente están queriendo usar a México y no está bien", dijo al exponer una nota periodística que señala que "la DEA permitió el tráfico y la venta de miles de dosis de fentanilo en Nuevo México".

"Coordinemos y cada quien en su territorio sus campañas", declaró la titular del Ejecutivo federal en el Salón Tesorería.